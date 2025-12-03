CAMION

Incidenti e collisioni possono essere evitati grazie alle tecnologie Geotab che riducono costi, ritardi e danni e migliorano sicurezza ed efficienza delle flotte.

Le aziende si trovano spesso ad affrontare conseguenze operative e finanziarie rilevanti dopo un evento critico, perché ogni interruzione compromette la produttività, la qualità del servizio e la sicurezza delle persone.

Inoltre, la gestione reattiva provoca costi imprevisti e rallentamenti che incidono sulla continuità delle attività.

Geotab, leader globale nelle soluzioni per veicoli connessi, analizza l’impatto degli incidenti sulle flotte e propone tecnologie predittive che aiutano a intervenire prima della collisione. Questo approccio consente di proteggere i conducenti, ridurre gli sprechi e migliorare l’organizzazione complessiva.

Incidenti e costi: l’impatto reale sulle flotte

Gli incidenti generano spese dirette che comprendono riparazioni, sostituzioni dei veicoli e gestione delle emergenze.

Inoltre, un evento critico causa ritardi, mancate consegne e possibili reclami da parte dei clienti. Secondo le stime, il costo di un singolo episodio varia tra 14.000 e 65.000 euro, anche quando non si registrano feriti.

L’impatto aumenta in modo significativo quando la collisione coinvolge una persona. In questi casi le attività operative si interrompono e le richieste di indennizzo possono crescere rapidamente. Inoltre, l’effetto emotivo sugli operatori genera ansia, calo di motivazione e minore produttività, perché la sicurezza personale influenza la qualità del lavoro quotidiano.

Una frequenza elevata di incidenti influisce anche sui premi assicurativi e rende più difficile attrarre e trattenere personale qualificato.

Questo elemento riduce la competitività dell’azienda e compromette la fiducia dei clienti.

Analisi Geotab: prevenire gli incidenti

Franco Viganò, AVP EMEA e Italy Country Manager di Geotab, sottolinea che le aziende non dovrebbero affidarsi solo alle schede di valutazione tradizionali, perché offrono una visione limitata del rischio.

Secondo Viganò, è necessario usare i dati storici per comprendere ciò che è accaduto, ciò che accade e ciò che può accadere nel prossimo futuro.

Inoltre, Viganò evidenzia che dare priorità alla sicurezza con tecnologie avanzate permette di migliorare l’efficienza operativa e contenere i costi. Questo approccio mette al centro il bene più importante di ogni organizzazione: le persone.

Incidenti prevedibili: il dato chiave di Geotab

Secondo le analisi di Geotab, il 50% delle collisioni con colpa deriva dal 25% dei conducenti con stile di guida più rischioso. Questo dato mostra un’elevata prevedibilità dei comportamenti critici.

Inoltre, indica che monitorare e analizzare i dati è fondamentale per gestire la sicurezza e intervenire in modo preventivo.

Passare da una strategia reattiva a una strategia proattiva consente di ridurre i rischi, evitare danni e migliorare la gestione complessiva delle flotte.

1. Incidenti ridotti grazie ad alert e maggiore prontezza d’azione

Gli avvisi reattivi permettono interventi rapidi quando una collisione avviene, perché riducono i tempi di soccorso e limitano le conseguenze operative. Tuttavia, agire solo dopo l’impatto non è sufficiente per limitare i costi e proteggere le persone.

Le soluzioni di Geotab integrano intelligenza artificiale e assistenza avanzata alla guida per rilevare comportamenti rischiosi come distrazioni, segni di stanchezza o uso del cellulare. Inoltre, gli alert in tempo reale aiutano il conducente a correggere la condotta prima che la situazione diventi critica. Questo approccio riduce il rischio di incidenti e migliora la sicurezza quotidiana.

2. Incidenti gestiti meglio con il rilevamento intelligente

I sistemi di telematica basati su intelligenza artificiale classificano con precisione ogni collisione, distinguendo gli urti lievi da quelli gravi. Questa analisi permette interventi adeguati e tempestivi. Inoltre, i report dettagliati alimentano modelli predittivi che anticipano possibili condizioni di rischio e migliorano la pianificazione delle misure preventive.

3. Meno incidenti e maggiore efficienza operativa

La tecnologia di Geotab consente di raccogliere dati affidabili per gestire fermi imprevisti, risolvere criticità e programmare interventi. Questo approccio riduce i tempi di inattività, migliora la produttività e mantiene ad alti livelli la qualità del servizio. Inoltre, una gestione accurata degli incidenti riduce i reclami e aumenta il ritorno economico, perché tutela la continuità delle attività.

4. Una strategia efficace per flotte di qualsiasi dimensione

Le soluzioni proposte da Geotab sono scalabili e si adattano a flotte piccole, medie e grandi. Questo elemento garantisce standard uniformi di sicurezza e supporto indipendentemente dal numero di veicoli o dalla complessità operativa. Inoltre, la flessibilità semplifica l’introduzione di strumenti predittivi senza modifiche strutturali.

