CAMION

Contributi a fondo perduto per acquisto, noleggio, leasing, conversione. Come fare domanda

Fino al 30% di contributo per acquisto, noleggio, leasing o convertire veicoli aziendali per il trasporto di merci e persone con gli incentivi del bando regionale 2025‑2026.

Nuovi incentivi in Piemonte per veicoli trasporto merci e persone. La Regione Piemonte ha stanziato 14,5 milioni di euro per sostenere le imprese che intendono rinnovare i propri veicoli per il trasporto di merci e persone.

Il bando per gli incentivi veicoli per trasporto di merci e persone, attivo per il biennio 2025‑2026, è destinato alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) con sede operativa attiva in Piemonte.

Gli incentivi riguardano tre tipologie di intervento:

acquisto con rottamazione,

con rottamazione, noleggio o leasing a lungo termine,

a lungo termine, conversione a combustibili alternativi.

L’obiettivo è duplice: ridurre le emissioni inquinanti e rafforzare la competitività delle imprese che operano con veicoli commerciali o per il trasporto persone non di linea.

Veicoli per trasporto di merci e persone ammessi agli incentivi

Il bando si applica a veicoli aziendali nelle seguenti categorie:

N1 – veicoli per trasporto merci fino a 3,5 tonnellate (es. furgoni);

– veicoli per trasporto merci fino a 3,5 tonnellate (es. furgoni); N2 – veicoli per trasporto merci tra 3,5 e 12 tonnellate;

– veicoli per trasporto merci tra 3,5 e 12 tonnellate; N3 – veicoli per trasporto merci superiori a 12 tonnellate;

– veicoli per trasporto merci superiori a 12 tonnellate; M2 – veicoli per trasporto persone con oltre 8 posti e massa ≤ 5 tonnellate, esclusi quelli per trasporto pubblico di linea.

Incentivi acquisto veicoli trasporto merci e persone con rottamazione

Le imprese che acquistano veicoli nuovi, usati (fino a 100.000 km) o a Km 0 per il trasporto di merci e persone possono ottenere gli incentivi con contributi a fondo perduto a patto che rottamino un mezzo obsoleto (Diesel Euro 0‑5, Benzina Euro 0‑2, GPL/Metano Euro 0‑1).

Incentivi previsti:

30% per veicoli elettrici o a idrogeno;

per veicoli elettrici o a idrogeno; 20% per veicoli a benzina, GPL, metano, ibridi benzina/elettrico;

per veicoli a benzina, GPL, metano, ibridi benzina/elettrico; 15% per veicoli diesel e ibridi diesel (solo per N2, N3, M2).

per veicoli diesel e ibridi diesel (solo per N2, N3, M2). Ammesse anche le spese di allestimento .

. Bonus fino a 2.000 euro per l’installazione di colonnine di ricarica elettrica.

Incentivi noleggio o leasing di veicoli trasporto merci e persone

Il bando prevede incentivi sul noleggio o leasing a lungo termine (minimo 36 mesi) per i veicoli delle imprese.

Contributi sul canone:

30% per veicoli elettrici;

per veicoli elettrici; 25% per benzina, GPL, metano e ibridi benzina;

per benzina, GPL, metano e ibridi benzina; 15% per diesel e ibridi diesel.

per diesel e ibridi diesel. Valido il bonus per colonnina elettrica da 2.000 euro anche in caso di noleggio.

In caso di ritardi nelle consegne, è possibile finanziare anche il noleggio a breve termine (fino a 12 mesi).

Incentivi per conversione dei veicoli trasporto merci e persone

Il bando finanzia anche la trasformazione di veicoli esistenti in mezzi più ecologici, esclusivamente per le categorie M2, N1, N2 e N3, di classe almeno Euro 3.

Le trasformazioni ammesse sono da gasolio a elettrico, idrogeno, metano/biometano, GPL o GNL.

Incentivi:

fino al 30% delle spese per la conversione.

per la conversione. Obbligatoria la modifica del combustibile sulla carta di circolazione .

. Bonus colonnina elettrica da 2.000 euro anche per i veicoli convertiti.

Chi può accedere agli incentivi a fondo perduto

Ogni impresa può presentare fino a 10 domande, una per ciascun veicolo. Possono partecipare:

MPMI con sede operativa attiva in Piemonte ;

; Veicoli da rottamare o convertire di proprietà da almeno 12 mesi (al 27/02/2025);

(al 27/02/2025); I nuovi mezzi devono restare in azienda almeno 3 anni ;

; Obbligo di iscrizione al servizio MOVE IN per i mezzi soggetti a limitazioni ambientali.

Domande: quando e come presentarle

Il bando è attivo fino a esaurimento fondi o al più tardi fino ad aprile 2026. Le domande si presentano online su restart.infocamere.it, la piattaforma nazionale gestita da Unioncamere Piemonte.

