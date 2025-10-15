CAMION

Gli incentivi per i veicoli elettrici commerciali sono disponibili dal 22 ottobre 2025 alle ore 12:00. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha annunciato l’apertura dello sportello online il 22 ottobre 2025 alle ore 12:00 per la presentazione delle domande degli incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali elettrici

Il Bonus veicoli commerciali elettrici, previsto dal PNRR, punta a sostenere le imprese che intendono rinnovare i veicoli commerciali leggeri con mezzi elettrici di nuova generazione.

Bonus veicoli elettrici commerciali

Per le imprese il Bonus massimo previsto è di 20000 euro, e copre fino al 30% del costo di acquisto (al netto dell’Iva) di veicoli commerciali elettrici appartenenti alle categorie N1 o N2..

Veicoli N1: destinati al trasporto merci, con massa massima fino a 3,5 tonnellate. Rientrano in questa categoria furgoni leggeri, piccoli camion e veicoli da consegna urbana.

Veicoli N2: destinati al trasporto merci, con massa superiore a 3,5 tonnellate e fino a 12 tonnellate. Appartengono a questa categoria i camion medi, molto utilizzati per la distribuzione merci nelle città e nel trasporto interurbano leggero.

Il contributo del Bonus per l’acquisto di veicoli elettrici commerciali, non arriva come rimborso. E’ riconosciuto subito al momento dell’acquisto sotto forma di sconto diretto sul prezzo del veicolo.

In questo modo le imprese possono accedere immediatamente dell’agevolazione, riducendo il costo iniziale richiesto per l’acquisto di un furgone o camion elettrico.

Richiesta incentivi veicoli elettrici: click day 22 ottobre 2025 alle ore 12:00

Il click day del 22 ottobre segna l’avvio ufficiale della piattaforma MASE dedicata agli incentivi veicoli elettrici commerciali.

Le domande potranno essere inoltrate esclusivamente online, seguendo la procedura guidata disponibile sul portale ministeriale.

L’intervento, finanziato con risorse europee, è complementare agli investimenti PNRR per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica su tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo è favorire una transizione verso la mobilità a zero emissioni, riducendo l’impatto ambientale del trasporto urbano e promuovendo l’uso di veicoli elettrici nelle attività logistiche e commerciali.

Incentivi veicoli commerciali elettrici: cosa prevede il MASE

Per garantire una compilazione corretta e uniforme delle domande, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha predisposto video tutorial dedicati, differenziati per categoria di beneficiario (privato o microimpresa).

Ogni tutorial illustra le modalità di accesso alla piattaforma, la documentazione necessaria e i passaggi per completare la procedura.

Inoltre, le imprese potranno accedere direttamente al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) per verificare in tempo reale il plafond residuo, così da rispettare i limiti del regime “de minimis” previsti dalla normativa europea.

Contributi concreti alla transizione ecologica

Gli incentivi per i veicoli elettrici rappresentano un tassello fondamentale del piano nazionale per la decarbonizzazione dei trasporti e la modernizzazione del parco veicoli.

Il Bonus del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), finanziato dal PNRR con oltre 597 milioni di euro, mira al rinnovo del parco veicoli attuale con veicoli elettrici commerciali a zero emissioni.

Il sostegno alle imprese e ai cittadini vuole ridurre i costi di acquisto dei mezzi elettrici e stimolare la diffusione di infrastrutture di ricarica.

Ulteriori dettagli, link ai tutorial e aggiornamenti ufficiali saranno pubblicati sui canali del MASE nei prossimi giorni.

