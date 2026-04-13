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Allo studio misure per sostenere domanda e imprese

Gli incentivi per i veicoli commerciali tornano sul tavolo delle politiche economiche del Governo italiano. L’obiettivo è rilanciare un comparto in difficoltà. Sostenere la domanda attraverso misure mirate, rivolte in particolare a imprese e professionisti.

Ad annunciarlo è stato il ministro Adolfo Urso, intervenuto durante un convegno sul settore automotive organizzato da Federauto presso l’Automobile Club di Milano.

Il Governo non punta a incentivi generalizzati, ma a incentivi per i veicoli commerciali selettivi, capaci di sostenere in modo più efficace i segmenti strategici del mercato.

Perché servono nuovi incentivi veicoli commerciali

La necessità di nuovi incentivi per i veicoli commerciali nasce da un momento difficile per il settore automotive. Negli ultimi mesi le immatricolazioni sono diminuite. Il mercato dell’usato continua a crescere.

Questo andamento, secondo Urso, dimostra che la domanda esiste ma non riesce a tradursi in acquisti di veicoli nuovi. Il nodo principale resta il potere d’acquisto, che limita gli investimenti sia delle famiglie sia delle imprese.

In questo contesto, gli incentivi veicoli commerciali 2026 rappresentano una leva fondamentale per favorire il rinnovo del parco circolante e sostenere la filiera produttiva italiana.

Le parole di Urso e Giorgetti

Nel suo intervento, Urso ha ribadito la necessità di accompagnare il settore verso una transizione sostenibile, ma anche più equilibrata. Un passaggio necessario per dare nuova spinta a un mercato fermo da troppo tempo.

Sulla stessa linea anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Ha ribadito come il Governo non intenda “abituarsi” al calo della domanda. Nonostante qualche segnale positivo nel primo trimestre del 2026, il quadro resta ancora fragile.

A pesare sono soprattutto fattori esterni, come le tensioni geopolitiche e i conflitti internazionali. In questo contesto, gli incentivi veicoli commerciali vengono considerati uno strumento concreto per sostenere la ripresa.

Incentivi veicoli commerciali e transizione ecologica

Il tema degli incentivi per i veicoli commerciali si lega alla transizione energetica. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto ha chiarito che l’Italia non farà passi indietro sugli obiettivi climatici, ma vuole anche evitare problemi per l’industria.

La transizione, quindi, dovrà essere più graduale. Senza puntare tutto su una sola tecnologia. Il confronto resta aperto anche in Europa, soprattutto sul Green Deal europeo, che per il Governo italiano va reso più equilibrato.

Il ruolo dell’Europa e della filiera automotive

Nel quadro degli incentivi per i veicoli commerciali, è importante anche il ruolo dell’Europa e della filiera. Il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto ha ricordato che l’Italia può continuare ad avere un ruolo importante nello sviluppo della mobilità del futuro.

Dal lato delle imprese, il presidente di Federauto, Massimo Artusi, ha parlato della necessità di trovare un nuovo equilibrio tra costruttori e concessionari. L’idea è quella di un patto per affrontare una crisi resa più difficile anche dalle tensioni globali.

Come funzioneranno i nuovi incentivi veicoli commerciali

I dettagli non sono ancora ufficiali. Però i nuovi incentivi per i veicoli commerciali dovrebbero essere più mirati rispetto al passato. L’obiettivo del Governo è semplice: evitare squilibri nel mercato e rendere gli aiuti davvero utili.

Le misure potrebbero essere rivolte a specifiche categorie di veicoli e puntare sul rinnovo del parco circolante, mantenendo al tempo stesso una certa neutralità tecnologica. Questo approccio permetterebbe di sostenere il settore senza favorire esclusivamente una soluzione, come avvenuto in precedenza con alcune politiche legate all’elettrico.

Incentivi veicoli commerciali 2026: le prospettive

Nei prossimi mesi sono attesi ulteriori dettagli sugli incentivi per i veicoli commerciali 2026, tra cui importi, requisiti di accesso e tempistiche. Il provvedimento potrebbe dare una spinta concreta a un settore importante per l’economia italiana.

La vera sfida sarà trovare un equilibrio tra crescita, ambiente e industria, accompagnando il comparto automotive in un momento di grande cambiamento.

Resta da vedere se gli incentivi per i veicoli commerciali previsti per il 2026 rientreranno nello stanziamento complessivo da 590 milioni di euro già destinato al rinnovo del parco, oppure se il Governo intenderà prevedere risorse aggiuntive attraverso un nuovo intervento dedicato.

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