In dettaglio i requisiti e come fare la domanda per ottenere i contributi

Incentivi veicoli commerciali: contributi fino a 10mila euro per imprese del Lazio che sostituiscono mezzi inquinanti, con domande fino al 31 marzo 2026.

Gli incentivi previsti: fino a 10.000 euro per l’acquisto di veicoli commerciali elettrici di categoria N1 e N2; fino a 5.000 euro per veicoli Euro 6 alimentati a plug-in, ibrido-elettrico, metano, GPL o bi-fuel.

La misura favorisce il rinnovo del parco mezzi e sostiene le imprese che operano nei territori soggetti a limitazioni ambientali.

La Regione Lazio mette a disposizione 9,7 milioni di euro per promuovere l’acquisto di veicoli nuovi e meno impattanti. L’intervento supporta le imprese attive nei comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Tivoli, Marino e Monterotondo, garantendo ai beneficiari un aiuto concreto per migliorare l’efficienza operativa e ridurre le emissioni.

Apertura e scadenze per gli incentivi veicoli commerciali

Gli incentivi veicoli commerciali sono disponibili dal 1° dicembre 2025 e rimarranno attivi fino alle ore 17:00 del 31 marzo 2026, salvo esaurimento anticipato dei fondi.

Le domande devono essere presentate tramite GeCoWEB Plus, con procedura a sportello che premia l’ordine cronologico. Questa struttura garantisce un accesso rapido alle risorse e consente alle imprese di pianificare gli acquisti con precisione.

Valori e caratteristiche degli incentivi veicoli commerciali

Gli aiuti economici variano in base al tipo di veicolo acquistato. I mezzi elettrici BEV ricevono fino a 7.000 euro per la categoria N1 e fino a 10.000 euro per la categoria N2. I veicoli Euro 6 plug-in, ibridi, GPL, metano o bi-fuel ottengono 3.500 euro per la categoria N1 e 5.000 euro per la categoria N2. Gli importi coprono l’acquisto di mezzi nuovi di fabbrica, destinati a sostituire veicoli obsoleti e più inquinanti.

Requisiti per accedere agli incentivi veicoli commerciali

Per beneficiare degli incentivi veicoli commerciali, l’impresa deve essere iscritta al Registro delle Imprese e deve avere una sede operativa attiva in uno dei comuni ammessi. Il veicolo sostituito deve appartenere alla categoria N1 o N2, essere intestato da almeno dodici mesi e avere classe emissiva benzina fino a Euro 2 o diesel fino a Euro 4. La radiazione per esportazione è ammessa per i soli veicoli diesel Euro 4.

Il contributo viene erogato in un’unica soluzione dopo l’invio della richiesta di saldo entro nove mesi dalla concessione. L’importo finale viene rideterminato considerando i veicoli acquistati e quelli effettivamente radiati, secondo i criteri indicati nell’avviso.

