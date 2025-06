CAMION

Prossima scadenza per chiedere gli incentivi dal 12 gennaio 2026 al 20 febbraio 2026

Scade il 20 giugno 2025 il termine per presentare domanda per gli incentivi all’acquisto di veicoli sostenibili destinati all’autotrasporto merci. Le imprese potranno perfezionare la domanda successivamente trasmettendo la documentazione tecnica tra il 7 luglio e il 19 dicembre 2025.

Incentivi veicoli sostenibili per l’autotrasporto: scadenze e modalità

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato il quinto sportello di incentivi previsto dal D.M. 461/2021, per sostenere le imprese di autotrasporto che investono in veicoli commerciali a trazione alternativa.

Le domande per richiedere gli incentivi per l’acquisto di veicoli sostenibili per l’autotrasporto possono essere inviate fino alle ore 16:00 del 20 giugno 2025, con una disponibilità finanziaria pari a 8 milioni di euro.

Chi può fare domanda per gli incentivi veicoli sostenibili per l’autotrasporto

Gli incentivi gli incentivi per l’acquisto di veicoli sostenibili per l’autotrasporto sono rivolti a:

imprese di autotrasporto merci per conto di terzi;

aggregazioni societarie costituite tra tali imprese secondo il Codice Civile;

soggetti iscritti al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli autotrasportatori.

L’attività prevalente dell’impresa deve essere il trasporto di cose su strada.

Tipologie di veicoli per l’autotrasporto acquistabili

Gli incentivi per l’autotrasporto sono validi per veicoli nuovi di fabbrica con massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, acquistati a partire dal 23 gennaio 2022 e alimentati con:

metano (CNG) ,

, gas naturale liquefatto (LNG) ,

, motorizzazione ibrida diesel/elettrico ,

, oppure alimentazione elettrica (full electric).

Ogni impresa può inviare una sola domanda, anche per più tipologie di veicoli.

Valore dell’incentivo

Gli incentivi per l’acquisto di veicoli sostenibili per l’autotrasporto variano a seconda della massa e della tecnologia del veicolo:

4.000 euro per veicoli ibridi da 3,5 a 7 tonnellate;

per veicoli ibridi da 3,5 a 7 tonnellate; fino a 24.000 euro per veicoli elettrici oltre le 16 tonnellate;

per veicoli elettrici oltre le 16 tonnellate; 1.000 euro aggiuntivi in caso di rottamazione contestuale di un veicolo diesel.

Come presentare la domanda

La compilazione avviene sul sito RAM

Passaggi:

compilare il modulo online; scaricare il PDF generato; firmare digitalmente il documento; inviare il tutto via PEC a [email protected], allegando documento d’identità del legale rappresentante, contratto di acquisizione dei veicoli, firmato digitalmente e datato dopo il 22 gennaio 2022.

È possibile annullare una domanda già inviata e inviarne una nuova: nella PEC indicare “annullamento istanza” o “annullamento istanza e nuova presentazione”.

Invio documentazione tecnica: perfezionamento della domanda dal 7 luglio 2025

La domanda di incentivi per l’acquisto di veicoli sostenibili per l’autotrasporto si considera completata solo se, entro i termini previsti, viene trasmessa la documentazione tecnica di perfezionamento dell’investimento.

Finestra temporale: dalle ore 10:00 del 7 luglio 2025 alle ore 16:00 del 19 dicembre 2025.

L’invio avviene sulla piattaforma RAM.

Le domande non perfezionate con l’invio della documentazione tecnica nei termini verranno annullate automaticamente.

Requisiti aggiuntivi: leasing, immatricolazione e limiti geografici

In caso di leasing finanziario, l’impresa dovrà dimostrare:

il pagamento dei canoni alla data del 19 dicembre 2025;

la presa in consegna del veicolo tramite apposito verbale.

È obbligatorio inoltre dimostrare che la prima immatricolazione del veicolo sia avvenuta in Italia, tra il 22 gennaio 2022 e il 19 dicembre 2025.

Veicoli acquistati o immatricolati all’estero non sono ammessi, nemmeno se successivamente reimmatricolati in Italia.

Nuovi incentivi acquisto veicoli sostenibili per l’autotrasporto dal 12 gennaio 2026

Il sesto e ultimo sportello per richiedere gli incentivi per l’acquisto di veicoli sostenibili per l’autotrasporto sarà attivo:

dal 12 gennaio 2026 alle ore 10:00

fino al 20 febbraio 2026 alle ore 16:00

Con una dotazione di 3 milioni di euro, sarà l’ultima occasione per accedere agli incentivi.

Le imprese che hanno partecipato al quinto sportello ma non hanno perfezionato la domanda entro il 19 dicembre 2025 non potranno partecipare alla nuova fase.

