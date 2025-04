CAMION

Un nuovo bando per supportare le micro, piccole e medie imprese italiane

News. Incentivi trasformazione digitale imprese nel Bando PID-Next di Unioncamere per offrire supporto alle imprese italiane con contributi a fondo perduto fino al 100%.

Il programma incentivi trasformazione digitale Bando PID-Next è finanziato dal PNRR e sostenuto dai fondi europei NextGenerationEU, con l’obiettivo di dare agevolazioni mille micro, piccole e medie aziende (MPMI) verso un futuro più digitale e sostenibile.

Accedere agli incentivi trasformazione digitale imprese

Il bando incentivi trasformazione digitale è rivolto a tutte le MPMI con sede legale o operativa in Italia. Possono partecipare anche le imprese costituite in forma cooperativa o consortile. L’obiettivo è fornire agevolazioni ad aziende di ogni settore pronte a intraprendere un percorso concreto verso l’innovazione.

Incentivi trasformazione digitale imprese in tre fasi

Il percorso offerto dal Bando PID-Next per accedere agli incentivi trasformazione digitale imprese è strutturato in tre fasi principali:

Analisi del livello di maturità digitale

Un esperto effettua un first assessment direttamente in azienda. Vengono valutati il livello di digitalizzazione, gli obiettivi aziendali e i fabbisogni tecnologici per avviare il cambiamento.

Orientamento personalizzato

Il team nazionale PID-Next fornisce un report con le opportunità più adatte all’impresa. Questo include l’identificazione di partner tecnologici, soluzioni digitali e indicazioni su altri incentivi e finanziamenti disponibili.

Report finale e opportunità di rete

La terza fase è dedicata al trasferimento tecnologico e al collegamento con una rete di partner pubblici e privati, per accompagnare l’impresa nel suo processo di innovazione.

Agevolazioni fino al 100% trasformazione digitale imprese

Tra i punti di forza del bando incentivi trasformazione digitale PID-Next ci sono i contributi a fondo perduto, che possono coprire fino al 100% dei costi per le micro e piccole aziende. Il supporto comprende servizi di valutazione, orientamento e consulenza altamente qualificata.

Come presentare la domanda incentivi

Le domande incentivi trasformazione digitale imprese devono essere inviate tramite la piattaforma dedicata restart.infocamere.it, a partire dalle ore 10:00 del 16 dicembre 2024 fino alle ore 16:00 del 30 giugno 2025.

Per accedere sono richieste le credenziali SPID, CIE o CNS. È disponibile una guida completa all’uso della piattaforma e una sezione FAQ con le risposte ai dubbi più comuni.

Perché approfittare delle agevolizioni incentivi imprese

Partecipare al Bando PID-Next significa:

ricevere supporto professionale personalizzato

accedere a incentivi concreti per la digitalizzazione

entrare in contatto con un network innovativo di partner tecnologici

valorizzare la propria impresa in ottica green e digitale

Prima della compilazione degli allegati si consiglia la lettura delle FAQ, scaricabili QUI

