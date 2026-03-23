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Quattro secondi. È il tempo che è bastato per esaurire tutti gli incentivi disponibili per rimorchi e semirimorchi. Un segnale fortissimo della domanda reale del mercato.

E subito dopo arriva il dato che cambia lo scenario: a febbraio 2026 la crescita si ferma a +0,4%.

Le immatricolazioni si attestano a 1.214 unità, praticamente in linea con le 1.209 dello stesso mese del 2025. Un rallentamento netto dopo mesi di espansione.

Il primo vero segnale di frenata

Il dato di febbraio non è negativo, ma rappresenta un cambio di ritmo. Negli ultimi mesi il mercato era stato sostenuto da un portafoglio ordini solido, costruito nel corso del 2025. Ora però quella spinta si sta progressivamente esaurendo.

Per gli operatori del settore, questo è il primo campanello d’allarme concreto: senza nuovi stimoli, la crescita potrebbe fermarsi del tutto.

Incentivi esauriti in pochi secondi: cosa significa davvero

Il click-day ha reso evidente la situazione:

3,8 milioni di euro terminati in 4 secondi

Non si tratta solo di un dato record, ma di un indicatore chiave. Significa che:

le imprese sono pronte a investire

la domanda è immediata

ma dipende fortemente dagli incentivi

Senza strumenti di sostegno, molti investimenti rischiano di essere rinviati.

Un bimestre positivo, ma trainato dal passato

Nel complesso, il primo bimestre 2026 resta in crescita:

+6,4%

2.405 unità immatricolate

Un risultato che però va letto con attenzione. La crescita attuale deriva in gran parte da ordini già acquisiti nel 2025, e non da una nuova accelerazione del mercato.

Il rischio dell’effetto attesa

Il punto critico riguarda i prossimi mesi. Se non arriveranno nuovi incentivi, molte aziende potrebbero decidere di rimandare gli acquisti, aspettando condizioni più favorevoli. È il cosiddetto effetto attesa, un fenomeno che può bloccare rapidamente il mercato e ridurre sia gli ordini sia gli investimenti.

Le richieste del settore

Per evitare una frenata, gli operatori chiedono interventi rapidi.

Tra le priorità:

attivazione del Fondo straordinario da 590 milioni di euro

stabilità degli incentivi nel tempo

maggiore chiarezza normativa

Sul piano regolatorio, resta centrale anche lo sblocco di:

veicoli fino a 18,75 metri

Eurotrailer, fondamentali per migliorare efficienza e sostenibilità del trasporto merci

Un equilibrio fragile

Il quadro che emerge è questo. Da un lato c’è una domanda forte e pronta a investire, dimostrata dalla velocità con cui sono stati esauriti gli incentivi. Dall’altro, però, il mercato mostra già segnali di rallentamento. Il rischio è che questo equilibrio si rompa rapidamente.

Il 2026 si gioca ora

Il settore dei rimorchi è arrivato a un punto decisivo. La crescita non è più automatica e dipenderà dalle prossime mosse:

incentivi, regole e tempi di intervento. Il dato dei quattro secondi non è solo un record. È un avvertimento.