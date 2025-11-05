CAMION

I dettagli dei contributi a fondo perduto per internazionalizzazione, digitalizzazione e sviluppo produttivo 2025-2026.

Incentivi per le PMI del Lazio: contributi a fondo perduto per internazionalizzazione, digitalizzazione e sviluppo produttivo 2025-2026.

La Regione Lazio ha pubblicato nuovi incentivi per sostenere le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) attraverso contributi a fondo perduto dedicati all’internazionalizzazione, alla digitalizzazione e al contrasto alla deindustrializzazione.

Le misure si articolano in tre bandi distinti, con tempistiche e finalità specifiche, tutti in regime de minimis.

Incentivi per l’internazionalizzazione delle PMI 2026

Il Voucher Internazionalizzazione PMI 2026 prevede contributi a fondo perduto fino a 45.720 euro per favorire l’accesso sui mercati esteri e i processi di internazionalizzazione delle imprese con sede operativa nel Lazio.

Le domande per ottenere gli incentivi possono essere presentate dalle ore 12:00 del 28 ottobre 2025 ed entro le ore 17:00 del 28 novembre 2025.

Possono accedere al bando le PMI iscritte al Registro delle Imprese con Durc regolare e dotate di Spid e CNS del legale rappresentante. Sono ammessi progetti che prevedano la partecipazione a massimo tre fiere B2B internazionali, in Italia o all’estero, da svolgersi nel 2026.

Le fiere devono essere oggetto di contratto diretto tra l’organizzatore e la PMI, senza intermediari, e documentate con foto o video dello stand aziendale. È obbligatoria la polizza assicurativa catastrofale prevista dall’art. 1, commi 101-111, della Legge 213/2023.

Il contributo complessivo degli incentivi, che include anche i costi diretti del personale, è pari a 15.240 euro per singola fiera, fino a un massimo di 45.720 euro. La valutazione delle domande avverrà a graduatoria.

Incentivi per la digitalizzazione delle imprese 2025

La seconda edizione del Bando Voucher Digitalizzazione PMI 2025 sostiene l’adozione di tecnologie e servizi digitali con contributi fino a 150.000 euro. Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 24 ottobre 2025 ed entro le ore 17:00 del 24 novembre 2025.

Beneficiarie degli incentivi sono le PMI attive nel Lazio, iscritte al Registro delle Imprese e in regola con la normativa. Non sono ammissibili progetti già finanziati nelle precedenti edizioni del bando, salvo presentazione della richiesta di erogazione. È richiesta, anche in questo caso, la polizza assicurativa catastrofale prevista dalla Legge 213/2023.

Il contributo varia in base alla dimensione aziendale:

fino a 50.000 euro per le Micro imprese;

per le Micro imprese; fino a 100.000 euro per le Piccole imprese;

per le Piccole imprese; fino a 150.000 euro per le Medie imprese.

Tra le tipologie di intervento coperti dagli incentivi rientrano diagnosi digitale, digital workplace, digital commerce, cloud computing e cyber security. Le domande saranno valutate a graduatoria.

Fondi contro la deindustrializzazione 2025

È imminente la pubblicazione del Fondo di Contrasto alla Deindustrializzazione 2025, che prevede contributi a fondo perduto del 100% fino a 300.000 euro quali incentivi per investimenti di potenziamento o riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti, o per l’avvio di nuove unità produttive nel settore manifatturiero.

Saranno ammesse le spese sostenute dall’8 maggio 2024 fino alla rendicontazione del 31 dicembre 2028. Le domande saranno valutate a sportello.

Gli interventi finanziabili includono opere murarie, ammodernamento tecnologico, digitalizzazione dei processi, innovazione di prodotto e di processo, nonché conversione produttiva verso la sostenibilità ambientale ed economica.

Continua a leggere: Incentivi autotrasporto per l’acquisto di nuovi veicoli: decreto in Gazzetta