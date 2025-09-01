Incentivi LogIN Business: la piattaforma per la domanda apre il 2 settembre 2025
Le imprese possono presentare domanda entro le ore 10:00 di mercoledì 17 settembre 2025
Sono state definite le nuove tempistiche per la presentazione della domanda degli incentivi bando LogIN Business.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede che le imprese possono presentare domanda a partire dalle ore 10:00 di martedì 2 settembre 2025 ed entro le ore 10:00 di mercoledì 17 settembre 2025.
La procedura dovrà essere effettuata esclusivamente online. Il link di accesso sarà pubblicato nella sezione “piattaforma informatica” della pagina ufficiale di Ram Spa: https://www.ramspa.it/login-business.
Presentazione domanda incentivi bando LogIN Business
Il MIT ha comunicato che, rispetto a quanto previsto in origine dal Decreto Direttoriale del 28 luglio, le scadenze per partecipare al bando sono state aggiornate.
Gli incentivi del bando LogIN Business saranno quindi accessibili con una finestra temporale compresa tra il 2 settembre 2025 e il 17 settembre 2025.
Le imprese possono presentare domanda a partire dalle ore 10:00 di martedì 2 settembre 2025 ed entro le ore 10:00 di mercoledì 17 settembre 2025.
Si tratta di un passaggio importante per le imprese interessate, che devono pianificare per tempo la presentazione della domanda ed evitare ritardi. Infatti, la piattaforma si chiuderà automaticamente allo scadere del termine stabilito e non saranno ammesse proroghe o modalità alternative di partecipazione.
Come presentare domanda agli incentivi bando LogIN Business
Per partecipare agli incentivi bando LogIN Business è necessario rispettare alcune regole operative chiare:
- Le domande potranno essere inviate solo dalle ore 10:00 del 2 settembre 2025.
- La finestra resterà attiva fino alle ore 10:00 del 17 settembre 2025.
- L’unico strumento valido sarà la piattaforma informatica predisposta da Ram Spa, a cui si accede tramite la sezione “piattaforma informatica” del sito ufficiale.
- Non saranno prese in considerazione domande presentate al di fuori della piattaforma.
Questo rende essenziale che le imprese interessate si colleghino al portale nei tempi previsti e completino la procedura online senza errori.
Scadenze ufficiali incentivi bando LogIN Business
- Apertura piattaforma: ore 10:00 del 2 settembre 2025
- Chiusura piattaforma: ore 10:00 del 17 settembre 2025
- Accesso: solo tramite il link che sarà pubblicato nella sezione “piattaforma informatica” sul sito Ram Spa
Queste rappresentano le uniche date valide per accedere agli incentivi bando LogIN Business, e ogni domanda dovrà rispettare rigorosamente le modalità indicate.
