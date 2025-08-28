Incentivi LogIN Business autotrasporto e logistica: video tutorial domande dal 1° settembre 2025
Il link per accedere alla Piattaforma LogIN Business sarà disponibile dal 1° settembre 2025
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il Bando LogIN Business, una misura strategica inserita nel PNRR e finanziata dall’Unione Europea attraverso il programma Next Generation-EU, con l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese di autotrasporto e logistica.
Gli Incentivi LogIN Business mirano a favorire l’adozione di piattaforme digitali, interoperabilità e innovazione tecnologica nel settore del trasporto merci e della logistica.
Il quadro normativo è definito dal Decreto Direttoriale n. 139 del 28 luglio 2025, che disciplina le modalità di accesso agli Incentivi per autotrasporto e logistica LogIN Business, sia in Regime de minimis che in Regime di Cofinanziamento.
Guarda il video tutorial domande incentivi LogIN Business
Risorse disponibili per gli Incentivi LogIN Business
Gli Incentivi per autotrasporto e logistica LogIN Business mettono a disposizione 157 milioni di euro, destinati ad almeno 8.350 imprese.
Il 40% delle risorse è riservato alle Regioni del Mezzogiorno, per favorire la crescita delle imprese del settore.
Le risorse sono accessibili in due modalità:
- Regime di Cofinanziamento: contributo fino al 40% dei costi ammissibili.
- Regime de minimis: contributo fino al 100% dei costi ammissibili, nel rispetto della normativa UE.
Il testo completo del Bando Incentivi LogIN Business.
Beneficiari degli Incentivi LogIN Business
Possono presentare domanda per gli Incentivi LogIN Business:
- Imprese di autotrasporto e logistica con sede operativa in Italia.
- Aziende italiane ed europee attive nel trasporto merci e nella logistica, con attività principale rientrante nei codici ATECO indicati all’Articolo 2 del Bando.
- Singole imprese o aggregazioni di imprese che presentino progetti di digitalizzazione e innovazione.
Progetti finanziabili con gli Incentivi per autotrasporto e logistica LogIN Business
Grazie agli Incentivi LogIN Business, le imprese potranno:
- Acquistare o realizzare piattaforme per il dialogo informatizzato con la PLN, le imprese caricatrici e i committenti finali.
- Implementare sistemi di dematerializzazione documentale (eCMR) in linea con l’eFTI nazionale.
- Introdurre strumenti digitali per pianificazione dei carichi, route planning e interoperabilità.
- Avviare programmi di formazione del personale sulle tecnologie digitali oggetto di incentivazione.
Documenti da allegare alla domanda
Regime de minimis
- Dichiarazione de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023, con impegno al cofinanziamento. Documento: Allegato 5 – Mod-Dichiarazione-de-minimis
- Comunicazione titolarità effettiva. Documento: Allegato 1 – TITOLARITA EFFETTIVA
- Dichiarazione di assenza conflitto di interessi. Documento: Allegato 2 – CONFLITTO DI INTERESSE
Tutti i moduli devono essere compilati in ogni parte, firmati con firma autografa (non digitale) dal Legale Rappresentante o Delegato e caricati in piattaforma.
Regime di Cofinanziamento
- Relazione descrittiva con piano economico-finanziario.
- Cronoprogramma dell’intervento.
- Relazione sui miglioramenti della multimodalità previsti dall’investimento.
- Attestazione di capacità finanziaria.
- Attestazione di capacità operativa e tecnica.
Documento: Allegato 6 – Attestazione capacità operativa Allegato 6 – attestazione capacità operativa
- Comunicazione titolarità effettiva. Documento: Allegato 1 – TITOLARITA EFFETTIVA
- Dichiarazione di assenza conflitto di interessi. Documento: Allegato 2 – CONFLITTO DI INTERESSE
Anche in questo caso, i documenti devono essere firmati con firma autografa (non digitale) e corredati da copia del documento di riconoscimento.
Compilazione della domanda tramite Delegato
La domanda può essere compilata da un Delegato del Legale Rappresentante, che accederà alla piattaforma tramite CIE, CNS o SPID. È necessario allegare la delega formale. Documento: Allegato 3 – Delega Compilazione domanda
La delega deve essere compilata integralmente, firmata a mano e accompagnata da copia del documento di identità del Legale Rappresentante.
Compilazione della domanda per aggregazioni di imprese
Le aggregazioni di imprese possono accedere agli Incentivi LogIN Business presentando progetti in Regime de minimis o in Regime di Cofinanziamento.
- Ogni progetto deve indicare le quote percentuali di partecipazione delle imprese aggregate.
- È richiesto il modello aziende aggregate.xlsx
- Ogni impresa deve allegare la propria delega formale. Documento: Allegato 4 – Delega Imprese Aggregate
Le deleghe devono essere firmate a mano e accompagnate da copia del documento di identità del Legale Rappresentante dell’impresa delegante.
FAQ e assistenza
Per tutta la durata della misura è attivo un servizio di help desk all’indirizzo: [email protected].
Inoltre, è disponibile una sezione FAQ LogIN Business con risposte alle domande più frequenti sugli incentivi per autotrasporto e logistica.
