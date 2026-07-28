Incentivi lavoro, assunzioni con Bonus Giovani, Donne e ZES entro il 30 settembre 2026
Comunicazione INPS con il Messaggio n. 2451 del 23 luglio 2026
È fissato al 30 settembre 2026 il termine ultimo per richiedere gli incentivi alle assunzioni previsti dal decreto Coesione. La scadenza interessa il Bonus Giovani, il Bonus Donne, il Bonus Giovani maggiorato nelle regioni ZES e il Bonus ZES unica per il Mezzogiorno.
La comunicazione arriva dall’INPS con il Messaggio n. 2451 del 23 luglio 2026. Dal 1° ottobre 2026 non sarà più possibile trasmettere nuove domande per ottenere gli esoneri contributivi relativi alle assunzioni e alle trasformazioni contrattuali comprese nei periodi agevolati.
Incentivi alle assunzioni: cosa cambia
Il termine del 30 settembre 2026 riguarda esclusivamente la presentazione delle domande all’INPS. Non viene invece prorogato il periodo nel quale effettuare nuove assunzioni agevolate.
Gli incentivi restano collegati alle assunzioni a tempo indeterminato. Alle trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Periodo 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
La nuova scadenza consente quindi ai datori di lavoro e agli intermediari di inoltrare le istanze eventualmente non ancora presentate per rapporti di lavoro già avviati nel periodo previsto dalla normativa.
Incentivi Bonus Giovani
Il Bonus Giovani rientra tra gli incentivi pensati per sostenere l’occupazione stabile. Si applica alle assunzioni a tempo indeterminato. Vale anche per le trasformazioni da contratto a termine a contratto stabile.
Il datore di lavoro può ottenere l’esonero totale dei contributi previdenziali a proprio carico. Restano esclusi i premi e i contributi INAIL.
L’importo può arrivare fino a 500 euro al mese per ogni lavoratore. Il beneficio spetta solo se sono rispettati tutti i requisiti previsti.
Bonus Giovani nelle regioni ZES
Nelle regioni ZES il Bonus Giovani è più alto. Il Bonus Giovani può salire fino a 650 euro al mese per ogni lavoratore.
L’agevolazione spetta solo se il dipendente svolge l’attività in una sede o in un’unità produttiva situata in uno dei territori ammessi. Anche in questo caso, gli incentivi restano legati al rispetto dei requisiti previsti.
Le regioni comprese nella ZES unica sono:
Abruzzo;
Molise;
Campania;
Basilicata;
Puglia;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Anche in questo caso l’esonero copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Incentivi Bonus Donne
Il Bonus Donne è uno degli incentivi previsti dal decreto Coesione. La misura riguarda le assunzioni a tempo indeterminato. Agevolate le assunzioni dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Il datore di lavoro può ottenere l’esonero totale dei contributi previdenziali. Il limite è di 650 euro al mese per ogni lavoratrice.
Il beneficio può durare fino a 24 mesi. Restano esclusi i premi e i contributi INAIL. Per accedere alla misura è necessario verificare che la lavoratrice possieda i requisiti richiesti dalla normativa per essere considerata svantaggiata.
Incentivi Bonus ZES unica
Il Bonus ZES unica per il Mezzogiorno è disciplinato dall’articolo 24 del decreto Coesione. Rientra tra gli incentivi rivolti alle imprese del Mezzogiorno.
Spetta ai datori di lavoro privati che hanno assunto personale non dirigenziale a tempo indeterminato nelle regioni della ZES unica. L’esonero copre il 100% dei contributi previdenziali a carico dell’azienda. Il tetto massimo è di 650 euro al mese per ogni lavoratore.
Il bonus viene riconosciuto solo se sono rispettati tutti i requisiti. Contano anche la sede di lavoro, i limiti previsti e le risorse ancora disponibili.
Tabella degli incentivi alle assunzioni
Bonus Giovani: esonero del 100% dei contributi, fino a 500 euro al mese.
Bonus Giovani nelle regioni ZES: esonero del 100% dei contributi, fino a 650 euro al mese.
Bonus Donne: esonero del 100% dei contributi, fino a 650 euro al mese.
Bonus ZES unica: esonero del 100% dei contributi, fino a 650 euro al mese.
Per tutte le misure restano esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Domande per gli incentivi entro il 30 settembre 2026
I datori di lavoro interessati devono presentare le domande per gli incentivi entro il 30 settembre 2026.
A partire dal 1° ottobre 2026, l’INPS non consentirà più l’invio di nuove istanze relative alle assunzioni e alle trasformazioni contrattuali comprese nei periodi agevolati.
Prima della trasmissione della richiesta è opportuno verificare:
la data dell’assunzione o della trasformazione;
la natura del contratto;
i requisiti del lavoratore o della lavoratrice;
la sede effettiva di svolgimento dell’attività;
l’eventuale localizzazione dell’unità produttiva nella ZES unica;
il rispetto delle condizioni generali per accedere agli incentivi;
la disponibilità delle risorse previste per ciascuna misura.
Il riconoscimento degli incentivi non è automatico. L’INPS deve verificare la presenza dei requisiti e la disponibilità dei fondi destinati alle diverse agevolazioni.
Scadenza Bonus Giovani, Donne e ZES
Per gli incentivi c’è tempo fino al 30 settembre 2026. Dal giorno successivo, il 1° ottobre, non si potranno più inviare nuove domande per ottenere gli esoneri previsti dal decreto Coesione.