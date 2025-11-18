CAMION

Incentivi formazione autotrasporto 2025: dal 20 ottobre al 24 novembre le imprese possono chiedere contributi MIT per i piani formativi.

Il Decreto MIT n. 192/2025 definisce modalità, criteri e risorse, perché punta a sostenere la competitività del settore. Inoltre, chiarisce che i piani riguardano titolari, soci, amministratori, dipendenti e addetti. Sono esclusi i corsi obbligatori, poiché non rientrano tra le attività finanziabili.

Incentivi formazione autotrasporto 2025

Il Decreto MIT n. 192 del 4 agosto 2025, firmato dal Ministro Matteo Salvini, definisce regole e criteri degli incentivi formazione. Il provvedimento assegna 5 milioni di euro alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi, perché sostiene lo sviluppo professionale del personale.

L’edizione degli incentivi formazione autotrasporto 2025 introduce due elementi rilevanti. In primo luogo, aumenta da 30 a 40 ore il limite per i partecipanti non autisti. In secondo luogo, stabilisce un tetto massimo di 2,5 milioni di euro per i piani formativi di ciascun ente attuatore.

Il MIT applicherà una riparametrazione automatica in caso di superamento. Le finalità riguardano miglioramento delle competenze digitali, crescita dell’efficienza e rafforzamento della sicurezza.

Incentivi formazione autotrasporto: importi e limiti

Gli incentivi formazione cambiano in base alla dimensione aziendale. Le microimprese possono ottenere fino a 15.000 euro, mentre le piccole imprese arrivano a 50.000 euro.

Le medie imprese raggiungono 100.000 euro e le grandi imprese possono ricevere fino a 150.000 euro. Consorzi e cooperative hanno un limite massimo di 300.000 euro.

Il decreto stabilisce anche limiti economici per le attività ammissibili. La docenza non può superare 120 €/h, mentre il tutoraggio è limitato a 30 €/h. Le consulenze non possono eccedere il 20% dei costi ammissibili.

Le imprese devono inviare la domanda per gli incentivi formazione autotrasporto dal 20 ottobre al 24 novembre 2025 tramite PEC all’indirizzo:

[email protected]

La domanda va firmata digitalmente e trasmessa utilizzando il modello ufficiale disponibile sul sito di RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A.

Corsi formazione autotrasporto e controlli

I corsi finanziati dagli incentivi formazione autotrasporto devono essere svolti tra il 12 gennaio e il 30 giugno 2026. Le attività possono avvenire in presenza oppure in videoconferenza sincrona, purché la piattaforma garantisca:

riconoscimento dei partecipanti ,

, registrazione integrale del corso ,

, conservazione delle registrazioni per tre anni ,

, condivisione dei codici di accesso con RAM S.p.A.

La rendicontazione finale deve essere inviata entro il 18 settembre 2026. La piattaforma per il caricamento dei calendari sarà attiva dal 2 gennaio 2026.

Il MIT e RAM S.p.A. effettuano controlli sui piani formativi. In caso di irregolarità o dichiarazioni non veritiere, i contributi vengono revocati e le somme indebitamente percepite devono essere restituite.

Qualsiasi variazione riguardante date, orari o sedi deve essere comunicata solo tramite piattaforma online, secondo l’articolo 3, comma 9, del decreto.

