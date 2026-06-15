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Ecco perchè DL Carburanti e credito d’imposta non bastano

Gasolio e costi operativi sono preoccupazioni delle imprese di autotrasporto.

In un contesto caratterizzato da margini sempre più ridotti, il recente DL Carburanti ha confermato l’importanza delle misure di sostegno al settore, ma ha anche evidenziato come gli incentivi da soli non possano rappresentare una soluzione strutturale per la competitività delle flotte.

L’emendamento approvato durante l’iter di conversione del DL n. 63/2026 ha infatti esteso il credito d’imposta sul gasolio anche alle aziende del trasporto passeggeri.

Lo stanziamento complessivo resta fissato a 300 milioni di euro. Dovrà essere condiviso tra il comparto merci e quello passeggeri, ampliando la platea dei beneficiari senza aumentare le risorse disponibili.

La novità è che le risorse non saranno più destinate esclusivamente al trasporto merci. A parità di stanziamento, il credito d’imposta dovrà essere ripartito tra più beneficiari.

Uno scenario che spinge molte aziende a concentrarsi sempre di più sull’efficienza operativa e sul contenimento dei consumi.

Autotrasporto: oltre gli incentivi serve una strategia di lungo periodo

Le agevolazioni rappresentano un supporto importante per compensare parte dei maggiori costi sostenuti dalle aziende. Tuttavia, si tratta di misure temporanee, legate alle disponibilità finanziarie e alle decisioni normative.

Per il settore dell’autotrasporto, la vera sfida è migliorare l’efficienza quotidiana della flotta.

Per le aziende di autotrasporto, il gasolio continua a pesare sui costi operativi. Ridurre i consumi è quindi una necessità. Gli incentivi possono aiutare. Ma non sempre bastano.

Le aziende di autotrasporto lo sanno bene. I margini si giocano soprattutto sulla gestione quotidiana della flotta. E il carburante resta una delle variabili più difficili da controllare.

Per questo cresce l’attenzione verso strumenti capaci di evidenziare sprechi, inefficienze e comportamenti di guida che incidono sui consumi.

Gasolio: una delle principali voci di costo per le flotte

Il gasolio continua a pesare in modo significativo sui bilanci delle imprese di autotrasporto. Per questo motivo, ogni intervento che consente di contenere i consumi viene guardato con crescente interesse dagli operatori del settore.

Non sempre gli sprechi sono evidenti. Possono dipendere dalle soste a motore acceso, dalle condizioni di utilizzo del mezzo o semplicemente dalle abitudini di guida. Individuarli è il primo passo per ridurre i costi e utilizzare la flotta in modo più efficace.

Come ridurre il consumo di gasolio attraverso i dati

Oggi la disponibilità di dati consente alle aziende di conoscere con maggiore precisione come vengono utilizzati i propri mezzi.

Consumi, tempi di inattività, percorrenze e stile di guida possono offrire indicazioni preziose per individuare eventuali sprechi.

È proprio su questo principio che si basano le soluzioni MinervaS, sviluppate per aiutare le flotte a leggere e interpretare le informazioni provenienti dai veicoli.

Uno strumento utile per chi vuole tenere sotto controllo i costi e intervenire sulle cause che incidono maggiormente sul consumo di gasolio.

Competitività per il futuro dell’autotrasporto

La transizione verso un trasporto più sostenibile non passa esclusivamente attraverso il rinnovo del parco veicoli. Anche l’utilizzo più efficiente dei mezzi già in circolazione può generare risultati concreti e immediati.

Mentre il settore attende i provvedimenti attuativi del credito d’imposta previsto dal DL Carburanti, molte aziende stanno investendo in strumenti capaci di produrre benefici duraturi nel tempo, indipendentemente dagli incentivi disponibili.

Perché gli aiuti pubblici possono sostenere il comparto in momenti complessi, ma la competitività delle imprese di autotrasporto si costruisce ogni giorno. E oggi, più che mai, per una flotta efficiente ogni litro di gasolio risparmiato conta.

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