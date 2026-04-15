CAMION

Le linee guida per la rendicontazione del Bando LogIN Business sono ufficialmente disponibili e chiariscono come ottenere gli incentivi previsti dal MIT. Le imprese beneficiarie devono ora completare correttamente l’istanza sulla piattaforma LogIN Business, seguendo regole precise e rispettando la scadenza fissata.

È possibile consultare il documento completo con tutte le istruzioni operative nelle linee guida per la rendicontazione LogIN Business.

Il Bando LogIN Business entra così nella fase decisiva: quella della rendicontazione finale, da cui dipende l’erogazione degli incentivi.

Bando LogIN Business: come funziona la rendicontazione

La rendicontazione del Bando LogIN Business deve essere effettuata attraverso la piattaforma dedicata. Si accede con la stessa identità digitale utilizzata per la domanda di ammissione.

All’interno della sezione “Rendicontazione”, le imprese devono inserire i dati del progetto effettivamente realizzato. Si deve indicare l’importo totale delle spese sostenute entro il 30 aprile 2026, il contributo richiesto e le coordinate bancarie per il pagamento.

Per ogni intervento finanziato è necessario descrivere nel dettaglio le attività svolte, specificando importi e tempistiche. Gli incentivi del Bando LogIN Business vengono infatti calcolati sulla base delle spese correttamente rendicontate.

Documentazione necessaria per ottenere gli incentivi

Per ottenere gli incentivi previsti dal Bando LogIN Business, la documentazione deve essere completa, coerente e tracciabile. Ogni spesa deve avere documenti e prove di pagamento.

Le fatture devono riportare tutti i dati essenziali, inclusi i riferimenti al progetto e il CUP, mentre i pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili come bonifici bancari o sistemi equivalenti. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Per gli interventi di realizzazione è richiesto anche il SAL (Stato Avanzamento Lavori). Questo documenta le attività svolte e i costi sostenuti. Inclusi quelli relativi al personale interno ed esterno.

La rendicontazione è considerata completa solo quando vengono caricati tutti i giustificativi di spesa e tutte le quietanze di pagamento.

Scadenza della rendicontazione: termine per gli incentivi

Il Bando LogIN Business stabilisce un termine inderogabile per la presentazione della rendicontazione finale: il 30 aprile 2026.

Entro questa data le imprese devono completare l’inserimento di tutti i dati e dei documenti sulla piattaforma. Il mancato rispetto della scadenza comporta la perdita degli incentivi previsti dal Bando LogIN Business.

Per questo motivo, è consigliabile avviare la procedura non appena si dispone della documentazione necessaria, evitando di concentrare tutte le attività negli ultimi giorni.

Bando LogIN Business: perché la rendicontazione è decisiva

La rendicontazione rappresenta il passaggio che determina l’effettiva erogazione degli incentivi. Non basta aver realizzato il progetto: è necessario dimostrare in modo puntuale tutte le spese sostenute.

Una rendicontazione corretta consente di ottenere gli incentivi senza criticità. Al contrario, errori, incongruenze o documentazione incompleta possono bloccare o ridurre il contributo.

Il Bando LogIN Business richiede quindi un approccio preciso e tempestivo: la fase finale è determinante quanto la realizzazione del progetto.

Leggi anche: Incentivi Bando LogIN Business: imprese ammesse con riserva e scadenze