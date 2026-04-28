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Il rendiconto finale degli incentivi LogIn Business slitta alle ore 12:00 del 15 maggio 2026. A stabilirlo è il Decreto Direttoriale n. 92 del 28 aprile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito del bando gestito da RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti.

Nuova scadenza per gli incentivi LogIn Business

Il termine, inizialmente fissato al 30 aprile, viene posticipato per consentire la presentazione della documentazione conclusiva dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La piattaforma informatica resterà attiva per tutte le imprese beneficiarie, permettendo anche l’integrazione della documentazione relativa alle istanze già trasmesse.

Un programma da 157 milioni per la logistica

Gli incentivi LogIn Business hanno messo a disposizione 157 milioni di euro per la digitalizzazione del settore logistico e del trasporto merci. L’iniziativa ha coinvolto oltre 1.200 imprese, accompagnandole in un percorso di innovazione tecnologica sostenuto dalle risorse del PNRR.

Modalità di contributo previste

Il programma ha previsto due modalità di incentivo: il regime di cofinanziamento, fino a un massimo del 40% dei costi ammissibili per i progetti con finalità intermodali, e il regime de minimis, che consente un contributo fino al 100% della spesa. In linea con le direttrici del Piano, almeno il 40% delle risorse è stato destinato alle regioni del Mezzogiorno.

Interventi finanziati dagli incentivi LogIn Business

Gli interventi hanno riguardato in particolare la digitalizzazione documentale, come l’adozione delle e-CMR, l’implementazione di sistemi avanzati per la pianificazione dei carichi e l’integrazione con la Piattaforma Logistica Nazionale, considerata il fulcro dell’ecosistema digitale della logistica italiana.

La nuova scadenza del 15 maggio rappresenta quindi il termine aggiornato per completare correttamente il rendiconto finale degli incentivi LogIn Business e chiudere i progetti finanziati.

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