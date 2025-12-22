CAMION

Incentivi Bando LogIN Business, proroga per richiedere l’anticipo del 30%. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficializzato lo slittamento dei termini per consentire alle imprese beneficiarie di completare correttamente la procedura di richiesta dell’anticipazione del contributo previsto dal bando.

La decisione è contenuta nella Nota MIT n. 15039 del 19 dicembre 2025, che modifica le scadenze fissate dal Decreto Direttoriale n. 269 del 10 dicembre 2025, relativo agli incentivi gestiti tramite la piattaforma LogIN Business.

Incentivi Bando LogIN Business e nuova scadenza per l’anticipo del 30%

Per gli incentivi LogIN Business, il MIT ha stabilito un nuovo termine inderogabile al 23 gennaio 2026 per la presentazione della richiesta di anticipazione del 30% del contributo. Entro questa data, le imprese ammesse devono completare l’inserimento della domanda sulla piattaforma, rispettando tutte le condizioni previste dal decreto.

La proroga riguarda sia la richiesta di anticipo sia la trasmissione della documentazione necessaria, offrendo un margine temporale aggiuntivo per adempiere correttamente agli obblighi formali.

Incentivi Bando LogIN Business, documentazione e polizza fideiussoria

L’accesso all’anticipo del 30% degli incentivi LogIN Business è subordinato alla presentazione di una polizza fideiussoria, che può essere di natura bancaria o assicurativa, insieme alla documentazione indicata dall’articolo 5 del decreto direttoriale.

La documentazione deve risultare completa e conforme ai requisiti normativi. In caso contrario, la richiesta di anticipazione non può essere accolta. La proroga consente quindi alle imprese di verificare con maggiore attenzione la correttezza degli allegati prima dell’invio definitivo.

Incentivi Bando LogIN Business e utilizzo obbligatorio della piattaforma

Tutte le procedure relative agli incentivi Bando LogIN Business devono essere svolte esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dedicata. LogIN Business rappresenta l’unico canale ammesso per l’invio della domanda di anticipazione, il caricamento della polizza fideiussoria e della documentazione richiesta.

La piattaforma è accessibile dai siti istituzionali del MIT e di RAM S.p.A., società che supporta il Ministero nella gestione tecnica e operativa delle misure di incentivo per il settore dei trasporti e della logistica.

Opportunità per le imprese

La proroga dei termini per l’anticipo del 30% degli incentivi Bando LogIN Business rappresenta un’opportunità concreta per le imprese già ammesse al contributo. L’anticipazione consente infatti di ottenere una parte delle risorse in una fase iniziale, migliorando la liquidità e facilitando l’avvio degli interventi finanziati.

Resta però fondamentale rispettare la scadenza del 23 gennaio 2026, definita espressamente come inderogabile. Oltre tale data, la piattaforma non consentirà ulteriori inserimenti e le richieste non presentate correttamente non potranno essere prese in considerazione.

