In dettaglio le scadenze per dichiarazione, anticipazione e rendicontazione

Gli incentivi Bando LogIN Business entrano nella fase attuativa con la pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 269 del 10 dicembre 2025, che approva l’elenco delle imprese ammesse con riserva e definisce le procedure operative per l’avvio dei progetti e per la rendicontazione delle spese sostenute.

Il provvedimento interessa le aziende del trasporto merci e della logistica impegnate in interventi di digitalizzazione finanziati dal PNRR.

Il decreto conferma l’avvio ufficiale delle attività legate al sub-investimento M3C2-I.2.1.3, destinato allo sviluppo di soluzioni digitali interoperabili, alla dematerializzazione documentale e alla conformità ai sistemi eCMR ed eFTI.

L’amministrazione ha inoltre stabilito le modalità con cui i beneficiari devono presentare dichiarazioni, documenti giustificativi e richieste di erogazione tramite la piattaforma dedicata.

Elenco imprese ammesse con riserva agli incentivi del Bando LogIN Business clicca qui.

Dichiarazione di avvio progetto incentivi Bando LogIN Business

La fase iniziale prevede la presentazione della dichiarazione di avvio del progetto. Le imprese devono comunicare l’inizio delle attività e l’ammontare delle spese sostenute alla data del 15 dicembre 2025, utilizzando la piattaforma LogIN Business.

La dichiarazione deve essere presentata tra il 16 e il 31 dicembre 2025, come stabilito dal decreto che regola lo sviluppo degli Incentivi Bando LogIN Business.

La procedura richiede l’inserimento dei dati essenziali relativi allo stato iniziale del progetto e consente di allegare documenti quali contratti, fatture, preventivi e prove dei pagamenti. Queste informazioni permettono all’Amministrazione di verificare l’effettivo avvio degli interventi.

Richiesta anticipazione incentivi Bando LogIN Business

Il Decreto Direttoriale n. 269/2025 stabilisce che i progetti di importo pari o superiore a 150.000 euro possono accedere a un’anticipazione del 30% dell’importo richiesto.

La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, sempre attraverso la piattaforma LogIN Business.

Per ottenere l’anticipazione è necessario inserire la data di avvio del progetto, l’importo richiesto e i dati bancari. Occorre inoltre caricare una polizza fideiussoria conforme alle specifiche ministeriali e, per importi pari o superiori a 150.000 euro, l’informativa antimafia.

La richiesta costituisce un passaggio rilevante per le imprese che intendono accelerare l’implementazione degli interventi previsti dagli Incentivi Bando LogIN Business.

Rendicontazione finale delle spese

La rendicontazione definitiva rappresenta la fase conclusiva del processo. Tutte le imprese ammesse con riserva devono presentare la documentazione attestante la realizzazione degli interventi entro il 30 aprile 2026.

La piattaforma richiede l’inserimento della dichiarazione di completamento, della descrizione del progetto, dell’importo totale speso e dell’importo richiesto a saldo.

I beneficiari devono allegare la documentazione contabile completa, le prove dei pagamenti e l’autocertificazione del legale rappresentante sulla pertinenza delle spese. Per importi pari o superiori a 150.000 euro è prevista anche l’informativa antimafia.

Le norme definite dal decreto confermano il ruolo centrale della piattaforma nel tracciamento delle informazioni legate agli Incentivi Bando LogIN Business e nell’erogazione dei contributi finali.

