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MinervaS tra le soluzioni scelte per digitalizzare la logistica e migliorare efficienza e consumi

Tra gli investimenti ammessi dagli incentivi del Bando LogIN Business enaide di MinervaS si inserisce tra le soluzioni più innovative per supportare la digitalizzazione della logistica e l’efficienza delle flotte.

Gli incentivi del Bando LogIN Business, finanziato dal PNRR, stanno accelerando la trasformazione digitale della logistica italiana. Finanziano più di 1.200 imprese in progetti di innovazione.

L’obiettivo è rendere il settore più efficiente, sostenibile e connesso. Con tecnologie avanzate e interoperabili.

In questo scenario, le aziende selezionano soluzioni operative, capaci di integrarsi nei processi e generare risultati concreti.

Tra queste, enaide di MinervaS si distingue come una piattaforma adottata nei progetti di digitalizzazione della logistica, grazie alla sua capacità di intervenire in tempo reale su consumi, emissioni e performance dei veicoli, trasformando i dati in valore operativo.

enaide di MinervaS: cos’è e come funziona

enaide è una piattaforma tecnologica avanzata. E’ progettata per migliorare l’efficienza operativa delle flotte.

Riduce i consumi energetici e supporta decisioni basate sui dati. Non si limita a monitorare i veicoli, ma trasforma le informazioni raccolte in azioni concrete durante la guida e nella gestione della flotta.

E’ una piattaforma integrata per il monitoraggio intelligente, l’analisi predittiva e l’ottimizzazione avanzata delle performance veicolari.

Nel suo complesso rappresenta un vero e proprio strumento evoluto di governo della flotta, capace di integrare monitoraggio, analisi e supporto decisionale in un unico ecosistema e di migliorare in modo continuo efficienza, sostenibilità e controllo dei costi.

Ecosistema integrato: App, eTRUCK e Web Dashboard

enaide è progettato come un ecosistema integrato in cui più componenti lavorano in modo coordinato per acquisire, elaborare e valorizzare i dati provenienti dal veicolo e dal contesto di marcia.

App Mobile: il co-pilota digitale

L’app mobile rappresenta il co-pilota digitale del conducente e fornisce supporto decisionale in tempo reale.

Durante la guida analizza un insieme articolato di parametri, tra cui traffico, condizioni operative, profilo altimetrico del percorso, limiti di velocità e carico trasportato, suggerendo velocità e modalità di accelerazione ottimali attraverso una navigazione adattiva che si adegua dinamicamente al contesto operativo.

Al termine di ogni missione genera un report dettagliato che include l’Eco Score, un indicatore sintetico dell’efficienza dello stile di guida basato su consumi, comportamento dinamico e condizioni operative.

L’Eco Score non è solo un feedback individuale, ma uno strumento gestionale che consente confronto tra conducenti e benchmarking interno, permettendo alle aziende di identificare le migliori pratiche e standardizzare i comportamenti virtuosi.

eTRUCK MinervaS: acquisizione dati dal veicolo

Il dispositivo eTRUCK MinervaS è installato sulla porta OBD del veicolo in modalità plug-and-play e consente l’acquisizione combinata di dati diagnostici e parametri di marcia attraverso l’accesso al CAN-bus e ai sistemi elettronici del veicolo.

Acquisisce informazioni come velocità, regime motore e consumi e integra sensori avanzati per analizzare anche lo stile di guida. Il dispositivo è progettato per garantire affidabilità anche in condizioni operative complesse ed è conforme a standard internazionali, assicurando robustezza e continuità di funzionamento.

Web Dashboard: controllo e gestione strategica della flotta

La Web Dashboard rappresenta il livello gestionale e strategico della piattaforma. Consente ai fleet manager di monitorare la flotta in tempo reale, analizzare le performance di veicoli e conducenti, pianificare missioni e simulare scenari alternativi di percorrenza.

La piattaforma consente inoltre la consultazione dello storico completo delle attività, completamente analizzabile nel tempo, permettendo confronti tra periodi e valutazioni delle performance.

I dati raccolti vengono organizzati in KPI strutturati utilizzabili per finalità operative, amministrative e di rendicontazione, offrendo una visione completa e supportando sia le decisioni strategiche sia le attività di controllo gestionale.

Pianifica, guida, analizza con enaide di MinervaS

enaide gestisce tutto il ciclo del trasporto con un approccio integrato che segue ogni fase operativa, dalla pianificazione fino all’analisi finale.

Nella fase iniziale, il sistema permette di impostare la missione definendo destinazione, carico e condizioni di viaggio.

Prima ancora di partire, è possibile avere una stima di consumi, tempi ed emissioni, così da capire subito l’impatto della tratta.

Ogni missione è collegata in modo univoco al veicolo e al dispositivo, in modo da mantenere sempre una tracciabilità chiara e coerente.

Durante la guida, la piattaforma supporta l’autista con una navigazione adattiva e un co-pilota digitale che fornisce indicazioni in tempo reale.

Questo aiuta a guidare in modo più efficiente, ridurre gli sprechi e gestire meglio eventuali imprevisti.

A fine missione, i dati raccolti vengono analizzati e trasformati in report e indicatori utili. Non solo numeri, ma informazioni concrete che permettono di capire cosa ha funzionato e dove si può migliorare.

Un altro aspetto importante è la possibilità di simulare percorsi alternativi.

In questo modo si possono confrontare diverse opzioni e scegliere quella più conveniente, sia in termini di tempi che di consumi ed emissioni.

In pratica, enaide non si limita a tracciare il trasporto, ma aiuta a gestirlo meglio, giorno dopo giorno.

Onboarding automatico e validazione operativa

Uno degli aspetti distintivi di enaide è la semplicità di attivazione. Il sistema è progettato per operare in modalità di auto-configurazione. Dispositivo e applicazione si riconoscono automaticamente, associando veicolo, hardware e piattaforma senza necessità di configurazioni manuali complesse.

Durante la fase di avvio viene verificata la corretta comunicazione tra dispositivo eTRUCK, applicazione mobile e piattaforma centrale. Assicurando la sincronizzazione dei dati e la continuità operativa del sistema.

Il processo di onboarding si considera completato quando tutte le condizioni operative risultano soddisfatte: il dispositivo è correttamente alimentato, la connessione è stabile, i dati di marcia sono visibili in tempo reale e la missione viene registrata nella piattaforma centrale.

L’installazione richiede circa cinque minuti, senza fermo macchina e senza modifiche strutturali.

Dati in continuo: integrazione tra veicolo, conducente e strada

enaide si basa su una raccolta dati continua e strutturata. I dati vengono acquisiti in modo continuo durante tutte le fasi della missione, creando una base informativa sempre aggiornata.

Il sistema integra informazioni provenienti dal veicolo, dal comportamento del conducente e dal contesto esterno, come traffico e condizioni operative della strada.

Questa integrazione consente una visione completa e dinamica delle operazioni e permette di passare da una logica descrittiva a una logica predittiva, migliorando efficienza, sicurezza e sostenibilità.

Coinvolgimento dei conducenti e gamification

enaide introduce un approccio innovativo alla gestione dei conducenti. Attraverso feedback in tempo reale, il sistema aiuta ad adottare comportamenti più efficienti e sicuri.

L’Eco Score diventa uno strumento centrale, combinato con logiche di gamification, favorendo il coinvolgimento e la diffusione di best practice.

Tecnologie avanzate e integrazione con Smart Road

enaide integra tecnologie avanzate come ADAS, comunicazione V2X e modelli CCAM, rendendolo compatibile con scenari di mobilità evoluta e infrastrutture intelligenti.

Questo consente al sistema di operare in un contesto di Smart Road, migliorando sicurezza, efficienza e capacità di adattamento.

Integrazione, modularità e modello di servizio

enaide è progettata come una suite modulare con servizi componibili in base alle esigenze operative delle aziende. È offerta in abbonamento per veicolo e può essere integrato nei sistemi aziendali esistenti tramite API, garantendo interoperabilità e flessibilità.

Benefici concreti e ritorno dell’investimento

L’adozione di enaide di MinervaS genera benefici immediati e misurabili. La riduzione dei consumi rappresenta uno degli impatti principali. Questo si traduce in un ritorno economico diretto.

Dal punto di vista gestionale, la piattaforma consente un controllo centralizzato della flotta. Sul fronte della sostenibilità, enaide permette il monitoraggio continuo delle emissioni e la produzione di report Scope 3.

Risultati concreti: dati reali

L’efficacia delle soluzioni MinervaS è dimostrata da risultati misurabili. I dati evidenziano una riduzione delle emissioni pari a 359.351 kg di CO₂ evitati, equivalenti a circa 221 veicoli elettrici.

La possibilità di intervenire in tempo reale sul comportamento di guida e sulle condizioni operative porta benefici concreti. Riduce i consumi e genera un impatto positivo anche sul piano ambientale.

L’uso continuativo della piattaforma consente di consolidare questi risultati nel tempo. L’efficienza diventa così un vantaggio competitivo stabile e misurabile.

Perché enaide è stata scelta nei progetti del Bando LoginIN Business

Nei progetti di digitalizzazione della logistica, le aziende cercano soluzioni che vadano oltre l’innovazione tecnologica. Devono essere operative da subito, affidabili e facili da integrare.

enaide di Minervas risponde con un approccio completo. Offre una visione unificata, migliora l’efficienza e supporta decisioni strategiche basate sui dati.

La sua flessibilità è un punto chiave. Genera risultati concreti in termini di consumi, emissioni e costi operativi.

Per questo è una soluzione efficace nei percorsi di innovazione logistica, inclusi quelli legati al Bando LogIN Business.

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