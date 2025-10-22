CAMION

Pubblicato l’elenco delle aziende ammesse con riserva agli incentivi del Bando LogIN Business per la digitalizzazione e l’innovazione dell’autotrasporto.

Il programma, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gestito da RAM S.p.A., sostiene l’adozione di tecnologie digitali e soluzioni logistiche avanzate per la modernizzazione del trasporto merci.

Elenco aziende ammesse agli agli incentivi del Bando LogIN Business

Con la pubblicazione del report del 22 ottobre 2025 da parte di RAM, è disponibile l’elenco con più di 1200 aziende ammesse con riserva agli incentivi del Bando LogIN Business.

Scarica l’elenco delle aziende ammesse agli incentivi del Bando LogIN Business

L’elenco ufficiale delle aziende ammesse agli incentivi con riserva e tutti gli aggiornamenti sul Bando LogIN Business sono disponibili sul sito di RAM S.p.A. al link: Fonte ufficiale: RAM Spa – elenco aziende ammesse al bando LogIN Business

Imprese per fasce di contributo richiesto

L’analisi degli importi complessivi dei progetti presentati per la richiesta degli incentivi del Bando LogIN Business, mostra una forte concentrazione di imprese che ha richiesto contributi inferiori a 500.000 euro.

In particolare, 642 aziende, pari al 51,32% del totale, hanno presentato progetti fino a 100.000 euro. Sono 566 le imprese, equivalenti al 45,24%, che si collocano nella fascia compresa tra 100.001 e 500.000 euro.

Seguono 26 progetti con importi tra 500.001 e 1 milione di euro (pari al 2,08% del totale), 12 progetti tra 1 e 3 milioni di euro (0,96%), 2 progetti tra 3 e 5 milioni di euro (0,16%) e infine 3 grandi iniziative con un valore superiore a 5 milioni di euro (0,24%).

In sintesi, oltre il 70% delle domande di incentivi del Bando LogIN Business proviene da piccole e medie imprese, con progetti di investimento medio-piccolo, mentre solo una quota marginale è rappresentata da grandi operatori logistici con programmi di digitalizzazione complessi.

Incentivi Bando LogIN Business: i prossimi passi per le aziende

Dopo la pubblicazione dell’elenco, le aziende dovranno seguire le fasi operative previste dal Decreto Direttoriale n. 139 del 28 luglio 2025 e dalle FAQ LogIN Business aggiornate:

Verifica documentale e integrazioni

Le imprese ammesse agli incentivi del Bando LogIN Business dovranno rispondere alle eventuali richieste di integrazione. Le richieste verranno inviate da RAM per completare la documentazione necessaria per la conferma dell’ammissione definitiva.

Richiesta di anticipo

I beneficiari con progetti pari o superiori a 150.000 euro possono richiedere un anticipo fino al 30% del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.

Realizzazione dei progetti

Tutti gli interventi ammessi dovranno essere conclusi entro il 30 aprile 2026, pena la perdita del diritto al contributo per le spese successive.

Rendicontazione: entro la stessa data, le imprese dovranno caricare sulla piattaforma LogIN Business la rendicontazione dei costi sostenuti, corredata da documenti giustificativi e relazioni tecniche.

entro la stessa data, le imprese dovranno caricare sulla piattaforma la rendicontazione dei costi sostenuti, corredata da documenti giustificativi e relazioni tecniche. Erogazione del saldo: dopo la verifica positiva della rendicontazione, RAM procederà con il pagamento del saldo del contributo spettante.

dopo la verifica positiva della rendicontazione, RAM procederà con il del contributo spettante. Chiusura amministrativa: tutti i progetti dovranno essere completati e rendicontati entro il 30 giugno 2026 , in linea con le scadenze del PNRR .

tutti i progetti dovranno essere completati e rendicontati entro il , in linea con le scadenze del . Controlli: le imprese dovranno conservare la documentazione per eventuali controlli successivi e mantenere i risultati dichiarati per almeno due anni dopo la conclusione del progetto.

Un impulso decisivo alla digitalizzazione dell’autotrasporto

Gli incentivi LogIN Business sono un passo decisivo verso la trasformazione tecnologica del trasporto merci italiano. La misura consentirà di ridurre i costi operativi, migliorare la tracciabilità e rafforzare la competitività internazionale. Gli incentivi LogIN Business contribuiscono agli obiettivi del PNRR per la transizione digitale della logistica.

