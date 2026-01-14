CAMION

Gli incentivi autotrasporto veicoli ad elevata sostenibilità prevedono un importo massimo annuale del contributo destinato alle imprese di autotrasporto che investono nel rinnovo del parco veicolare attraverso l’acquisto di mezzi a basso impatto ambientale.

La misura è stata istituita dal Decreto ministeriale n. 461 del 18 novembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che disciplina l’erogazione di contributi a favore delle imprese di autotrasporto di merci per il periodo 2020-2026, con risorse complessive pari a 50 milioni di euro.

Tetto massimo di incentivo per annualità

Con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1 del 2 gennaio 2026 è stato modificato l’articolo 3, comma 5, del Decreto ministeriale n. 461 del 18 novembre 2021, che ha istituito la misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare dell’autotrasporto mediante l’acquisto di veicoli ad elevata sostenibilità ambientale.

La modifica stabilisce che l’importo massimo ammissibile del contributo è pari a 700.000 euro per singola impresa e per ciascun periodo incentivante. Il limite si applica quindi a ogni periodo di incentivazione previsto dalla misura. E’ non derogabile, anche in presenza di risorse finanziarie residue rispetto alle domande presentate e dichiarate ammissibili.

Incentivi per il rinnovo del parco veicolare ad elevata sostenibilità

Gli incentivi autotrasporto veicoli ad elevata sostenibilità sono destinati a sostenere gli investimenti per l’acquisto di veicoli commerciali pesanti con alimentazione alternativa, come veicoli elettrici, a metano CNG, LNG o con altre tecnologie a ridotte emissioni.

Possono accedere ai contributi le imprese di autotrasporto di merci iscritte al REN e all’Albo degli Autotrasportatori. Nel rispetto delle condizioni e delle modalità operative definite dai decreti attuativi e dai singoli periodi incentivanti.

Periodi incentivanti e presentazione delle domande

La misura è articolata in sei periodi incentivanti distribuiti tra il 2022 e il 2026. In ciascun periodo le imprese possono presentare domanda di contributo per gli investimenti effettuati nel rinnovo del parco mezzi. E’ necessario seguire le procedure di prenotazione, rendicontazione e istruttoria previste dalla normativa vigente.

La struttura per periodi consente alle imprese di programmare nel tempo gli investimenti, tenendo conto del limite massimo riconoscibile per ogni singola annualità incentivata.

Impatto degli incentivi sull’autotrasporto merci

Il tetto massimo annuale di 700.000 euro previsto per gli incentivi autotrasporto veicoli ad elevata sostenibilità tiene conto del maggiore costo di acquisto dei veicoli a basso impatto ambientale rispetto ai mezzi diesel tradizionali.

La misura rappresenta uno strumento di sostegno al rinnovo tecnologico del parco veicolare. Favorisce una progressiva riduzione delle emissioni e un miglioramento dell’efficienza complessiva del trasporto merci su strada, nel rispetto del quadro normativo nazionale ed europeo.

