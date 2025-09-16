Incentivi autotrasporto e logistica LogIN Business entro il 17 settembre 2025
Link alla piattaforma per inviare la domanda e ottenere contributi fino al 100%
La richiesta degli incentivi autotrasporto e logistica LogIN Business si chiude inderogabilmente alle ore 10:00 del 17 settembre 2025.
Questa misura, promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e finanziata con fondi PNRR e Next Generation EU, mette a disposizione 157 milioni di euro per sostenere la digitalizzazione delle imprese di autotrasporto e logistica, con contributi fino al 100% a fondo perduto.
Incentivi autotrasporto e logistica LogIN Business: contributi fino al 100%
Il bando LogIN Business offre due forme di agevolazione dedicate alle imprese di autotrasporto e logistica:
- 100% a fondo perduto in regime de minimis, per investimenti fino a 300.000 euro;
- 40% di contributo in regime di cofinanziamento per progetti fuori dal de minimis.
Questi incentivi per le imprese di autotrasporto e logistica permettono di digitalizzare i processi, migliorare l’efficienza e ridurre i costi operativi.
Spese ammissibili ai nuovi incentivi autotrasporto e logistica
Le imprese di autotrasporto e logistica possono finanziare interventi tecnologici strategici come:
- software gestionali e applicativi;
- hardware e infrastrutture informatiche;
- sistemi satellitari e tachigrafi (anche già sostituiti);
- soluzioni per la logistica di magazzino;
- piattaforme per la dematerializzazione documentale (eCMR);
- sistemi avanzati di route planning e pianificazione carichi;
- formazione del personale sulle nuove tecnologie.
Un vantaggio ulteriore è che gli incentivi autotrasporto e logistica LogIn Business ammettono spese retroattive dal 30 giugno 2023.
Chi può richiedere gli incentivi del Bando LogIN Business
Possono richiedere agli incentivi autotrasporto e logistica LogIN Business:
- imprese italiane ed europee con sede operativa in Italia, attive nel settore trasporto merci e logistica;
- aziende i cui codici ATECO rientrano fra quelli indicati nel bando;
- singole imprese o aggregazioni di imprese con progetti congiunti.
Come inviare la domanda
La richiesta degli incentivi autotrasporto e logistica LogIn Business va inviata esclusivamente online entro le ore 10:00 del 17 settembre 2025 tramite la piattaforma ufficiale:
https://loginbusiness.mit.gov.it/login
L’accesso avviene con SPID, CIE o CNS del Legale Rappresentante o del Delegato. Il pdf della domanda generato dalla piattaforma deve essere firmato digitalmente.
Continua a leggere: Incentivi LogIN Business autotrasporto e logistica: video tutorial domanda