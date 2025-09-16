CAMION

La richiesta degli incentivi autotrasporto e logistica LogIN Business si chiude inderogabilmente alle ore 10:00 del 17 settembre 2025.

Questa misura, promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e finanziata con fondi PNRR e Next Generation EU, mette a disposizione 157 milioni di euro per sostenere la digitalizzazione delle imprese di autotrasporto e logistica, con contributi fino al 100% a fondo perduto.

Incentivi autotrasporto e logistica LogIN Business: contributi fino al 100%

Il bando LogIN Business offre due forme di agevolazione dedicate alle imprese di autotrasporto e logistica:

100% a fondo perduto in regime de minimis , per investimenti fino a 300.000 euro ;

, per investimenti fino a ; 40% di contributo in regime di cofinanziamento per progetti fuori dal de minimis.

Questi incentivi per le imprese di autotrasporto e logistica permettono di digitalizzare i processi, migliorare l’efficienza e ridurre i costi operativi.

Spese ammissibili ai nuovi incentivi autotrasporto e logistica

Le imprese di autotrasporto e logistica possono finanziare interventi tecnologici strategici come:

software gestionali e applicativi;

hardware e infrastrutture informatiche;

sistemi satellitari e tachigrafi (anche già sostituiti);

(anche già sostituiti); soluzioni per la logistica di magazzino;

piattaforme per la dematerializzazione documentale (eCMR) ;

; sistemi avanzati di route planning e pianificazione carichi;

e pianificazione carichi; formazione del personale sulle nuove tecnologie.

Un vantaggio ulteriore è che gli incentivi autotrasporto e logistica LogIn Business ammettono spese retroattive dal 30 giugno 2023.

Chi può richiedere gli incentivi del Bando LogIN Business

Possono richiedere agli incentivi autotrasporto e logistica LogIN Business:

imprese italiane ed europee con sede operativa in Italia , attive nel settore trasporto merci e logistica ;

, attive nel settore ; aziende i cui codici ATECO rientrano fra quelli indicati nel bando;

rientrano fra quelli indicati nel bando; singole imprese o aggregazioni di imprese con progetti congiunti.

Come inviare la domanda

La richiesta degli incentivi autotrasporto e logistica LogIn Business va inviata esclusivamente online entro le ore 10:00 del 17 settembre 2025 tramite la piattaforma ufficiale:

https://loginbusiness.mit.gov.it/login

L’accesso avviene con SPID, CIE o CNS del Legale Rappresentante o del Delegato. Il pdf della domanda generato dalla piattaforma deve essere firmato digitalmente.

