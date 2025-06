CAMION

In arrivo 228 milioni di euro all’anno per il settore dell’autotrasporto

Il settore dell’autotrasporto può contare su nuove certezze concrete, sono in arrivo gli incentivi autotrasporto 2025, e sono già previsti anche i fondi per il 2026 e 2027.

Il Decreto di riparto dei fondi per gli incentivi l’autotrasporto è in fase di approvazione definitiva, dopo la firma del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e di quella più recente del Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Per ciascun anno del triennio dal 2025 al 2027 sono stati stanziati 228 milioni di euro in incentivi per l’autotrasporto, destinati a sostenere il settore su più fronti: agevolazioni fiscali, sicurezza stradale, formazione e sostenibilità ambientale.

Come sono ripartiti i fondi per gli incentivi autotrasporto

Il Decreto di riparto dei fondi per gli incentivi l’autotrasporto stabilisce con precisione come verranno suddivisi gli incentivi per l’autotrasporto, iscritti sul capitolo 1337 del bilancio del MIT.

La ripartizione è pensata per supportare il settore dell’autotrasporto in modo strutturale e favorire un’evoluzione moderna e sostenibile della logistica italiana.

Deduzione spese non documentate autotrasporto: 70 milioni di euro

Tra gli incentivi autotrasporto 2025 più attesi vi è la deduzione forfetaria, misura fiscale che consente alle imprese di beneficiare di agevolazioni sulle spese non documentate. A questo scopo vengono destinati 70 milioni di euro l’anno, a beneficio soprattutto delle micro e piccole imprese.

Sicurezza, ambiente e riduzione pedaggi autotrasporto: 140 milioni di euro

140 milioni di euro saranno gestiti dal Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori e rappresentano il fulcro degli incentivi autotrasporto per la sicurezza della circolazione, la tutela ambientale e il contenimento dei costi infrastrutturali, grazie a compensazioni sui pedaggi autostradali. Questo intervento mira a migliorare la competitività e la sostenibilità del trasporto merci su gomma.

Formazione professionale autotrasportatori: 5 milioni di euro

Anche la formazione degli autotrasportatori è inclusa nel pacchetto di incentivi. Con 5 milioni di euro annui, si punta a qualificare il personale, aggiornare le competenze e sostenere l’inserimento di nuove figure professionali, contribuendo così al ricambio generazionale e alla modernizzazione del comparto.

Investimenti in nuovi mezzi pesanti e logistica: 13 milioni di euro

Gli incentivi autotrasporto 2025-2027 prevedono inoltre 13 milioni di euro per finanziare:

progetti di logistica intermodale ,

, iniziative per la riduzione delle emissioni inquinanti ,

, interventi di rinnovamento del parco veicolare ,

, operazioni di ristrutturazione aziendale.

Questi incentivi saranno inquadrati, ove possibile, all’interno del Regolamento UE n. 651/2014 sugli aiuti compatibili con il mercato interno, facilitando così un accesso più ampio a finanziamenti europei.

Incentivi autotrasporto strategici per il settore

Il nuovo schema di riparto delle risorse per l’autotrasporto garantisce continuità e pianificazione per il triennio 2025-2027. In un contesto segnato da cambiamenti normativi, aumento dei costi operativi e pressioni ambientali, questi incentivi autotrasporto rappresentano un sostegno essenziale.

Grazie a queste misure, le imprese italiane potranno:

ridurre il carico fiscale,

abbattere i costi infrastrutturali,

investire in innovazione e sostenibilità ,

, formare nuovi conducenti e operatori logistici.

