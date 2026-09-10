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Aumenta i fondi di 405mila euro e nuovi beneficiari

Il Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori ha aggiornato la graduatoria del bando 2026 per gli incentivi all’esodo volontario degli autotrasportatori monoveicolari. Il nuovo provvedimento prende atto di due rinunce, dispone lo scorrimento della graduatoria e aumenta le risorse disponibili per ampliare la platea dei beneficiari.

L’Albo Autotrasportatori aumenta di 405mila euro le risorse

La novità principale riguarda la dotazione finanziaria. Il Comitato Centrale ha disposto un incremento di 405.000 euro, utilizzando le risorse disponibili sul capitolo 1294 del MIT per il 2026.

Il contributo previsto dal bando è pari a 15.000 euro per ciascun operatore. L’aumento dei fondi consente quindi di ammettere altre 27 imprese che, nella precedente graduatoria, risultavano idonee ma non ancora beneficiarie.

Nuovo scorrimento della graduatoria

Il decreto prende inoltre atto della rinuncia di Autotrasporti Riuniti di Vanetti e Zocchi S.n.c., collocata alla posizione 120, e di Farinaccio Giovanni, alla posizione 13.

Per effetto delle due rinunce entrano tra gli aventi diritto Montanino Luigi, posizione 135, e Girardini Valter, posizione 136. A queste due imprese si aggiungono le 27 ammesse grazie all’incremento delle risorse.

La graduatoria aggiornata riconosce così il diritto al contributo anche alle imprese comprese dalla posizione 137 alla posizione 163. Dalla posizione 164 in poi, invece, le aziende restano indicate come non aventi diritto.

L’aggiornamento porta fino alla posizione 163 la fascia della graduatoria coperta dalle nuove risorse disponibili.

Contributo da 15mila euro, cosa devono fare i nuovi ammessi

Per le imprese entrate in graduatoria con questo provvedimento c’è una scadenza da rispettare. Le posizioni 135, 136 e quelle dalla 137 alla 163 devono trasmettere entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto la comunicazione che attesta l’avvenuta cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori e dal REN, secondo le modalità previste dal bando.

Il termine è definito perentorio, quindi gli interessati devono verificare tempestivamente la propria posizione e completare gli adempimenti richiesti.

Dove viene pubblicata la graduatoria aggiornata

Il provvedimento viene pubblicato sul portale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Amministrazione Trasparente. La pubblicazione ha valore di notifica formale per le imprese interessate.

Contro il decreto è possibile presentare ricorso al TAR competente entro 60 giorni oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

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