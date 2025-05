CAMION

Nuovi incentivi per auto e veicoli commerciali elettrici con rottamazione nel Pnrr, fino a 11.000 euro o del 30% sul valore del veicolo commerciale elettrico.

Il nuovo pacchetto di incentivi previsto dal Pnrr sostiene l’acquisto di auto e veicoli commerciali elettrici, con un ecobonus fino a 11.000 euro o pari al 30% del valore del veicolo commerciale elettrico per chi effettua la rottamazione di un veicolo a combustione interna.

Nuovi incentivi auto e veicoli commerciali elettrici con rottamazione dal Pnrr

La cabina di regia ha approvato una revisione del Pnrr che introduce importanti incentivi auto e veicoli commerciali elettrici per accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile.

I fondi non utilizzati per l’installazione delle colonnine di ricarica inizialmente previsti saranno destinati a un ecobonus mirato per l’accquisto di auto e veicoli commerciali elettrici.

Si tratta di quasi 597 milioni di euro che verranno impiegati per finanziare la rottamazione di veicoli inquinanti e l’acquisto di auto e veicoli commerciali elettrici nuovi. L’ obiettivo è di sostituire almeno 39.000 veicoli entro il 30 giugno 2026.

Incentivi auto e veicoli commerciali elettrici in base a reddito e valore

Gli incentivi per auto e veicoli commerciali elettrici hanno importi differenziati in base all’Isee o al valore del veicolo commerciale elettrico.

Il nuovo ecobonus sarà disponibile solo in caso di rottamazione di un mezzo termico e si applicherà prevalentemente nelle aree urbane più inquinate.

L’intero pacchetto di incentivi per auto elettriche e veicoli commerciali elettrici resterà in vigore fino al 30 giugno 2026. Si tratta di una delle misure più rilevanti del nuovo corso del Pnrr per la mobilità sostenibile, finalizzata a stimolare il mercato e accompagnare famiglie e imprese nella transizione ecologica.

Ecobonus acquisto auto elettriche: importi per i privati

I cittadini che rottamano un’auto inquinante per acquistarne una elettrica di categoria M1 (fino a 8 posti) avranno diritto a:

11.000 euro di ecobonus con un Isee fino a 30.000 euro

di ecobonus con un Isee fino a 9.000 euro di ecobonus con un Isee compreso tra 30.000 e 40.000 euro

L’incentivo sarà erogato solo per l’acquisto di auto elettriche nuove, a zero emissioni.

Incentivi per veicoli commerciali elettrici: bonus alle microimprese

Le microimprese potranno usufruire degli incentivi per veicoli commerciali elettrici di categoria N1 e N2, ovvero mezzi destinati al trasporto merci fino a 3,5 e 12 tonnellate. In questo caso, l’ecobonus sarà pari al 30% del valore del veicolo elettrico, fino a un massimo di 20.000 euro.

Anche per le microimprese è prevista la rottamazione del vecchio veicolo termico come condizione per accedere all’incentivo.

Rottamazione auto e veicoli commerciali elettrici

Il nuovo programma di incentivi vuole ridurre rapidamente il numero di veicoli inquinanti circolanti, sostenendo l’acquisto di auto e veicoli commerciali elettrici attraverso incentivi concreti, con una forte attenzione alla giustizia sociale e ambientale.

La rottamazione diventa così il fulcro della strategia, combinata a un sistema di ecobonus calibrato su fasce di reddito e tipologia di veicolo. Le risorse verranno concentrate dove l’impatto ecologico è più immediato, in linea con la strategia dichiarata dal governo e approvata dalla Commissione europea.

