CAMION

Modalità operative e data di apertura piattaforma sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Nuovi incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali elettrici, da settembre 2025, destinati anche alle piccole imprese.

Il programma del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), finanziato dal PNRR con oltre 597 milioni di euro, mira a ridurre l’inquinamento nelle città più grandi e a favorire il rinnovo del parco veicoli con veicoli elettrici commerciali a zero emissioni.

Bonus veicoli commerciali elettrici: incentivo fino a 20.000 euro

Le imprese potranno accedere ai contributi degli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici commerciali di categoria N1 e N2.

L’incentivo sarà riconosciuto fino a un massimo di 20.000 euro per veicolo, nel limite del 30% del prezzo di acquisto e nel rispetto della normativa “de minimis”.

Questa misura è pensata per sostenere in modo concreto le piccole imprese che devono affrontare i costi della transizione ecologica, permettendo di rinnovare il parco mezzi senza gravare eccessivamente sui bilanci aziendali.

Quali sono i veicoli N1 e N2

Gli incentivi sono rivolti a veicoli commerciali delle categorie N1 e N2, definite dalla normativa europea sulla classificazione dei veicoli:

Veicoli N1 : destinati al trasporto merci, con massa massima fino a 3,5 tonnellate . Rientrano in questa categoria furgoni leggeri, piccoli camion e veicoli da consegna urbana.

: destinati al trasporto merci, con . Rientrano in questa categoria furgoni leggeri, piccoli camion e veicoli da consegna urbana. Veicoli N2: destinati al trasporto merci, con massa superiore a 3,5 tonnellate e fino a 12 tonnellate. Appartengono a questa categoria i camion medi, molto utilizzati per la distribuzione merci nelle città e nel trasporto interurbano leggero.

Incentivi veicoli commerciali elettrici: sconto diretto all’acquisto

Il contributo degli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici commerciali, non arriva come rimborso. E’ riconosciuto subito al momento dell’acquisto sotto forma di sconto diretto sul prezzo del veicolo.

In questo modo le imprese potranno beneficiare immediatamente dell’agevolazione, riducendo l’investimento iniziale richiesto per l’acquisto di un furgone o camion elettrico.

Registrazione e richieste incentivi: piattaforma Sogei

La gestione degli incentivi, per l’acquisto di veicoli elettrici commerciali, sarà centralizzata tramite una piattaforma informatica dedicata, sviluppata da Sogei, che consentirà:

la registrazione delle imprese beneficiarie;

l’adesione dei venditori che partecipano all’iniziativa;

la generazione dei bonus direttamente collegati all’acquisto.

Le modalità operative e la data di apertura della piattaforma saranno pubblicate sul sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: www.mase.gov.it.

Incentivi e sostenibilità: gli obiettivi del PNRR

Gli incentivi per i veicoli commerciali elettrici rientrano nella strategia del PNRR per accelerare la transizione ecologica.

Secondo il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, le risorse sono pensate per sostenere le famiglie e soprattutto le imprese nei contesti urbani più colpiti dall’inquinamento, rendendo la mobilità sostenibile anche dal punto di vista economico.

“Con questo nuovo schema di incentivi”, ha dichiarato il Ministro Gilberto Pichetto, “vogliamo accelerare la transizione anche nel settore della mobilità privata e commerciale, supportando concretamente cittadini e piccole imprese nei contesti urbani più esposti all’inquinamento. Grazie al PNRR, mettiamo in campo risorse importanti per favorire la diffusione dei veicoli a zero emissioni e contribuire a città più pulite e vivibili. Il sostegno è calibrato per chi ha redditi più bassi e per le microimprese, perché la transizione deve essere sostenibile anche dal punto di vista sociale”.

