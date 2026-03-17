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Pubblicato il 16 marzo 2026 da RAM l’elenco delle imprese ammesse agli incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli nell’autotrasporto.

La pubblicazione era prevista dal Decreto Direttoriale n. 470 del 4 dicembre 2025.

L’elenco è disponibile sul sito di RAM S.p.A. e riguarda le imprese di autotrasporto merci per conto terzi che hanno effettuato investimenti per l’acquisto di mezzi nuovi.

Le domande erano state presentate a partire dal 17 dicembre 2025.

Incentivi autotrasporto: risorse e riferimento normativo

I contributi e incentivi per l’autotrasporto fanno riferimento al XII periodo di incentivazione previsto dal Decreto Ministeriale n. 203 del 7 agosto 2025, per il quale il MIT ha stanziato complessivamente 13 milioni di euro.

Incentivi autotrasporto: investimenti ammessi

Gli investimenti incentivabili dal decreto riguardano:

Acquisizione di veicoli a trazione alternativa anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi adibiti al trasporto merci con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), nonché dispositivi per la riconversione elettrica dei veicoli.

Acquisizione di veicoli Euro VI con rottamazione anche mediante locazione finanziaria, con contestuale radiazione per rottamazione di veicoli vecchi, di automezzi commerciali nuovi conformi alla normativa Euro VI step E, Euro 6 E ed Euro 6 E-bis.

Acquisizione di rimorchi e semirimorchi anche mediante locazione finanziaria, nuovi di fabbrica per il trasporto combinato ferroviario (UIC 596-5) e per il trasporto combinato marittimo (MSC 479).

Elenco imprese ammesse agli incentivi

L’elenco completo delle imprese ammesse agli incentivi è disponibile online: http://213.229.72.33:8080/investimentixii/elenco_domande/

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