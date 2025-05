CAMION

Per gli incentivi acquisto veicoli autotrasporto sono online gli elenchi delle domande ammesse ai contributi. Si tratta di incentivi per l’acquisto di veicoli e il rinnovo del parco veicolare nel settore autotrasporto.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficializzato la pubblicazione degli elenchi delle aziende di autotrasporto ammesse ai contributi degli incentivi “Investimenti VIII” ed “Elevata Sostenibilità”.

Si tratta di due importanti strumenti di sostegno economico destinati alle aziende italiane dell’autotrasporto merci per conto terzi, impegnate nel rinnovamento e nella transizione ecologica della propria flotta di veicoli commerciali, camion, rimorchi e semirimorchi.

I risultati delle istruttorie per l’assegnazione degli incentivi sono ora disponibili sul portale di RAM Spa, soggetto attuatore delle misure ministeriali. La pubblicazione riguarda sia il primo che il secondo periodo di entrambe le iniziative.

Cosa prevedono gli incentivi autotrasporto?

Investimenti VIII (D.M. 459 del 18/11/2021)

Incentivi rivolti alle imprese di autotrasporto iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli Autotrasportatori, il contributo copre diverse tipologie di investimento:

Gruppo A : acquisto di veicoli nuovi a trazione alternativa (CNG, LNG, ibridi, elettrici) o conversione elettrica.

: acquisto di veicoli nuovi a trazione alternativa (CNG, LNG, ibridi, elettrici) o conversione elettrica. Gruppo B : rottamazione e sostituzione con veicoli nuovi Euro VI o Euro 6-D Final.

: rottamazione e sostituzione con veicoli nuovi Euro VI o Euro 6-D Final. Gruppo C: acquisto di rimorchi e semirimorchi innovativi per trasporto combinato o ATP, con maggiorazioni per la rottamazione.

Per ciascun gruppo, l’eventuale rottamazione di veicoli vecchi comporta una maggiorazione del contributo.

L’iniziativa si riferisce alle annualità 2021 e 2022 e rappresenta un tassello fondamentale nella politica di decarbonizzazione e sicurezza della mobilità merci.

La piattaforma per la rendicontazione delle spese è accessibile a questo link.

Incentivi Elevata Sostenibilità (D.M. 461 del 18/11/2021)

Questi incentivi, con un tetto di spesa di 50 milioni di euro distribuiti fino al 2026, sono dedicati al solo acquisto di veicoli commerciali nuovi a trazione alternativa (metano, LNG, ibridi ed elettrici) di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate.

Come per l’altra misura, è prevista una maggiorazione per la rottamazione contestuale del veicolo sostituito.

Le imprese di autotrasporto che intendono usufruire del contributo degli incentivi devono essere attive nel territorio nazionale e regolarmente iscritte al REN e all’Albo Autotrasporto.

Per assistenza nella compilazione della domanda, è disponibile una guida a questo link.

Dove consultare gli elenchi delle imprese ammesse?

Gli elenchi ufficiali delle domande delle aziende di autotrasporto ammesse agli incentivi sono pubblicati direttamente nelle sezioni dedicate sul sito di RAM Spa:

Elenco imprese ammesse – Investimenti VIII

Elenco imprese ammesse – Elevata sostenibilità

È possibile accedere alle informazioni tramite credenziali PEC, già inoltrate alle imprese richiedenti.

Per ulteriori chiarimenti, è attivo un help desk all’indirizzo email: incentivoinvestimenti@ramspa.it

