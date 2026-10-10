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Il futuro dell’autotrasporto passa da nuove regole, maggiori controlli e interventi per sostenere imprese e conducenti.

Gli Stati Generali, conclusi a Roma il 9 ottobre 2026, hanno portato a un accordo tra tutte le undici associazioni di categoria rappresentate nel Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori.

Un’intesa che mette sul tavolo proposte concrete, dalla gestione dei documenti di trasporto al costo del gasolio, fino alle condizioni di lavoro degli autisti.

L’appuntamento, tornato dopo dodici anni dall’edizione di Fiuggi, ha riunito 92 delegati nelle giornate dell’8 e 9 ottobre. Presenti anche rappresentanti dei ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Interno, del Lavoro e dell’Autorità Europea del Lavoro. Quattro i temi affrontati: regolarità, competitività, politiche europee, lavoro e occupazione.

Autotrasporto, più controlli sulle imprese e sui committenti

Uno dei punti centrali riguarda il rafforzamento dell’Albo degli Autotrasportatori, al quale le associazioni chiedono di attribuire maggiori funzioni di controllo. L’obiettivo è contrastare le irregolarità che penalizzano le aziende rispettose delle norme e rendere più trasparente il mercato.

Le verifiche, secondo le proposte, dovrebbero essere estese anche agli aspetti fiscali delle imprese, mentre i controlli lungo la filiera del trasporto diventerebbero più stringenti, coinvolgendo anche i committenti.

Allo stesso tempo, viene chiesta una semplificazione delle procedure di accesso al portale dell’Albo, per facilitare gli adempimenti di aziende e committenza.

Caro gasolio, richieste nuove tutele nei contratti

Il costo del carburante resta una delle principali preoccupazioni del settore. Per questo le associazioni chiedono di rafforzare le clausole di adeguamento del gasolio nei contratti di trasporto, così da tutelare maggiormente le imprese quando i prezzi aumentano.

Una questione che riguarda soprattutto la sostenibilità economica dei servizi, perché le oscillazioni del carburante possono incidere pesantemente sui margini delle aziende.

La richiesta è rendere più efficaci gli strumenti contrattuali già previsti, evitando che gli aumenti dei costi gravino esclusivamente su chi effettua materialmente il trasporto.

Lettera di Vettura elettronica, proposta l’obbligatorietà

Tra le novità più rilevanti emerse dagli Stati Generali dell’autotrasporto figura la Lettera di Vettura elettronica nazionale, indicata con la sigla LVe.

Le associazioni propongono di renderla obbligatoria dopo un periodo transitorio di due anni, con l’obiettivo di digitalizzare la documentazione e semplificare la gestione delle operazioni di trasporto.

Per le imprese potrebbe significare un cambiamento importante nelle procedure quotidiane e nei rapporti con la committenza.

Non si tratta, tuttavia, di una misura già approvata. L’obbligo dovrà essere eventualmente introdotto attraverso un intervento normativo, che ne definirà modalità e tempi di applicazione.

Autisti, patenti e CQC al centro delle richieste

Un capitolo specifico è dedicato al lavoro dei conducenti professionali. Le associazioni chiedono di semplificare le norme relative alle patenti e alla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), intervenendo su procedure considerate complesse.

Attenzione anche alle condizioni di lavoro lungo le strade. Tra le richieste figurano interventi sulle aree di sosta per i mezzi pesanti, fondamentali per consentire agli autisti di effettuare le pause in condizioni adeguate.

Sul piano europeo, il documento prevede inoltre la costituzione di un gruppo di lavoro presso l’Albo, incaricato di seguire i dossier dell’Unione Europea che interessano il settore.

Stati Generali dell’autotrasporto, ora le proposte passano al Governo

Il risultato più significativo delle due giornate è la firma di un documento unitario sottoscritto da tutte le undici associazioni: Anita, Assotir, CNA Fita, Confartigianato Trasporti, Confcooperative, Fai, Fedit, Fiap, Legacoop, Sna Casartigiani e Trasportounito.

Le indicazioni saranno trasformate nei prossimi giorni in proposte normative senza nuovi oneri finanziari, che il Governo potrà valutare e recepire.

Per il mondo dell’autotrasporto si apre quindi una fase decisiva. Le associazioni hanno trovato una posizione comune, ma saranno le scelte delle istituzioni a stabilire quali interventi diventeranno effettivi e con quali tempi.

Per imprese e autisti, la differenza la faranno soprattutto le misure che riusciranno a tradursi in semplificazioni e tutele concrete.

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