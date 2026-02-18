CAMION

L’idoneità finanziaria è uno dei requisiti previsti per le imprese che svolgono autotrasporto di merci per conto terzi. Serve sia per l’accesso alla professione sia per la permanenza nel mercato. Non è un adempimento una tantum. Deve essere dimostrata ogni anno per mantenere l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN).

Su questo tema il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è tornato con la circolare del 17 febbraio 2026 (prot. n. 4499). Il provvedimento nasce per fare chiarezza su alcuni dubbi applicativi emersi negli uffici territoriali e indica, in modo pratico, come le imprese devono dimostrare ogni anno il possesso del requisito e come va presentata la documentazione alla Motorizzazione Civile.

L’obbligo discende dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e riguarda tutte le imprese del settore. La verifica della capacità finanziaria non è quindi limitata alla fase iniziale di accesso alla professione, ma deve essere rinnovata con cadenza annuale per consentire la prosecuzione dell’attività.

Un requisito richiesto per l’attività di autotrasporto

La normativa europea richiede alle imprese di dimostrare di avere risorse economiche adeguate per sostenere l’attività. Non è un requisito legato solo alla fase iniziale. Deve essere presente quando si avvia l’impresa e deve restare valido anche negli anni successivi, durante tutta l’operatività.

La verifica periodica serve proprio ad accertare che tale requisito continui a sussistere nel tempo, in coerenza con il sistema di controlli previsto per il settore dell’autotrasporto professionale.

Le modalità di dimostrazione

Le imprese possono dimostrare l’idoneità finanziaria attraverso due modalità alternative. La prima prevede la presentazione del modello IDOFIN accompagnato da una certificazione rilasciata da un revisore legale iscritto al relativo registro. In alternativa, è possibile ricorrere a un’attestazione rilasciata da un istituto bancario o da un’impresa di assicurazione.

Le due modalità non sono tra loro cumulabili e la scelta spetta all’impresa, che deve adottarne una sola per ciascun anno.

Presentazione della documentazione

Un chiarimento rilevante contenuto nella circolare riguarda i soggetti che possono presentare la documentazione agli Uffici della Motorizzazione Civile.

Il modello IDOFIN e la relativa certificazione devono essere trasmessi dall’impresa interessata oppure da soggetti che agiscono per suo conto, come gli studi di consulenza automobilistica autorizzati o eventuali delegati. Non è invece consentita la presentazione diretta da parte dei soggetti che rilasciano l’attestazione, quindi revisori legali, banche o imprese di assicurazione.

Gli Uffici competenti sono chiamati a verificare la completezza e la regolarità formale della documentazione, senza entrare nel merito dei dati economico-finanziari certificati, che restano sotto la responsabilità del soggetto attestatore.

Aggiornamento della modulistica

La circolare interviene anche sul modello di certificazione utilizzato nella modalità ordinaria, introducendo una specifica clausola con cui il revisore legale dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili, penali e disciplinari connesse alla dichiarazione resa. L’obiettivo è garantire maggiore uniformità nelle procedure e rafforzare la tracciabilità delle attestazioni.

Verifica annuale e continuità dell’attività

La dimostrazione dell’idoneità finanziaria deve essere effettuata ogni anno da tutte le imprese iscritte al REN. Si tratta di un adempimento che incide direttamente sulla possibilità di continuare a operare nel settore, in quanto collegato alla permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa europea.

Con questo intervento, il Ministero ha inteso fornire indicazioni chiare e uniformi agli operatori e agli uffici territoriali, riducendo le difformità applicative e richiamando l’attenzione delle imprese sull’importanza di una corretta gestione della documentazione necessaria a dimostrare la propria capacità economica.

