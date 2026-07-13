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Dal 15 al 20 settembre 2026 Hannover ospiterà IAA Transportation, l’evento internazionale di riferimento per veicoli commerciali, trasporto e logistica.

Per la nuova edizione ci parla di decarbonizzazione, camion elettrici e a idrogeno, guida autonoma, intelligenza artificiale e infrastrutture di ricarica.

IAA Transportation 2026 si terrà dal 15 al 20 settembre 2026 presso il centro fieristico di Hannover, in Germania. Considerata la più importante fiera mondiale dedicata ai veicoli commerciali, al trasporto e alla logistica, la manifestazione riunirà costruttori, fornitori, operatori del settore, startup e rappresentanti delle istituzioni.

Organizzato dalla VDA, l’Associazione tedesca dell’industria automobilistica, l’evento si prepara a registrare una partecipazione internazionale particolarmente elevata. A pochi mesi dall’apertura, quasi tutti i padiglioni risultano prenotati e il numero delle aziende registrate è superiore di circa l’11% rispetto allo stesso periodo precedente all’edizione 2024.

Quasi il 70% degli espositori arriverà da Paesi diversi dalla Germania, una percentuale record che conferma il ruolo globale di IAA Transportation nel futuro della mobilità commerciale.

IAA Transportation 2026, date e luogo della fiera

L’edizione 2026 di IAA Transportation si svolgerà:

Date: dal 15 al 20 settembre 2026

dal 15 al 20 settembre 2026 Luogo: Hannover, Germania

Hannover, Germania Sede: centro fieristico di Hannover

centro fieristico di Hannover Settori principali: veicoli industriali, furgoni, autobus, rimorchi, componentistica, logistica e mobilità sostenibile

La manifestazione offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire nuovi veicoli, tecnologie digitali e soluzioni progettate per ridurre consumi, costi operativi ed emissioni.

Decarbonizzazione protagonista a IAA Transportation 2026

La decarbonizzazione del trasporto pesante sarà uno dei temi principali della fiera di Hannover.

Costruttori e fornitori presenteranno soluzioni basate su differenti tecnologie, dai camion elettrici a batteria ai veicoli alimentati a idrogeno. Grande attenzione sarà riservata anche ai sistemi di gestione energetica, alle infrastrutture di ricarica ad alta potenza e alle stazioni per il rifornimento di idrogeno.

La transizione verso un trasporto a basse emissioni, tuttavia, non dipende esclusivamente dalla disponibilità dei veicoli. Secondo l’industria, la crescita del mercato è ancora rallentata dall’insufficiente diffusione delle infrastrutture e da un quadro normativo considerato troppo rigido.

Emissioni di CO2 dei veicoli pesanti: il confronto con la politica

IAA Transportation 2026 sarà anche un importante luogo di confronto tra industria e decisori politici.

La presidente della VDA, Hildegard Müller, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento necessarie alla diffusione dei veicoli industriali a zero emissioni.

I mezzi pesanti rappresentano una quota rilevante delle emissioni di CO2 prodotte dal trasporto stradale europeo. Per questa ragione, il settore chiede una revisione tempestiva degli standard sulle emissioni applicabili a camion e autobus e una maggiore flessibilità nei percorsi di conformità.

Secondo la VDA, obiettivi climatici ambiziosi devono essere accompagnati da condizioni concrete che consentano alle aziende di investire, innovare e sostituire progressivamente le flotte.

Camion elettrici, idrogeno e veicoli definiti dal software

Tra le principali innovazioni attese a IAA Transportation 2026 figurano:

camion elettrici e veicoli commerciali a batteria;

sistemi di propulsione a idrogeno;

guida connessa e autonoma;

veicoli definiti dal software;

sistemi avanzati di assistenza alla guida;

piattaforme digitali per la gestione delle flotte;

soluzioni logistiche basate sull’intelligenza artificiale.

Il concetto di software-defined vehicle sarà particolarmente importante. Nei veicoli industriali di nuova generazione, infatti, sempre più funzioni potranno essere aggiornate e gestite attraverso software, servizi connessi e piattaforme cloud.

L’intelligenza artificiale troverà applicazione nell’ottimizzazione dei percorsi, nella manutenzione predittiva, nella gestione dei carichi e nella riduzione dei tempi di fermo.

Gli espositori presenti a IAA Transportation 2026

La fiera vedrà la partecipazione dei principali produttori internazionali di camion, veicoli commerciali e tecnologie per il trasporto.

L’edizione 2026 segnerà il ritorno di Renault Trucks e Mercedes-Benz Vans. Tra i grandi costruttori di veicoli industriali sono inoltre attesi:

BYD;

DAF Trucks;

Daimler Truck;

Ford Trucks;

MAN Truck & Bus;

Scania;

Volvo Trucks.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai produttori di componenti, sistemi e attrezzature. Tra le aziende annunciate figurano Bosch, BPW e ZF.

Il comparto dei rimorchi e degli allestimenti sarà rappresentato, tra gli altri, da Schmitz Cargobull, Krone, Kögel e Kässbohrer.

Particolarmente significativa sarà inoltre la presenza di imprese provenienti da Cina, Turchia e Italia, a conferma della crescente internazionalizzazione della manifestazione.

Test drive di camion e veicoli commerciali ad Hannover

Uno degli elementi più interessanti di IAA Transportation 2026 sarà il programma ampliato di test drive.

I visitatori potranno prenotare le prove direttamente presso gli stand degli espositori e guidare diversi veicoli all’interno e all’esterno del quartiere fieristico.

Il programma prevede due differenti tipologie di percorso:

un circuito chiuso di circa due chilometri, utilizzabile anche per la prova di prototipi; percorsi su strade pubbliche riservati ai veicoli di serie regolarmente omologati.

Un nuovo concept dedicato ai test sarà sviluppato da MAN Truck & Bus e Volvo Trucks nel padiglione 11. Ulteriori attività saranno organizzate nei padiglioni 14, 15, 19 e 20.

Per agevolare l’accesso ai percorsi su strada sarà aperto anche l’ingresso sud del centro espositivo.

Guida autonoma, cargo bike e startup

Il programma della fiera non sarà limitato ai mezzi pesanti.

Durante IAA Transportation 2026 saranno organizzate dimostrazioni di sistemi avanzati di assistenza alla guida e tecnologie per la mobilità autonoma. Sarà inoltre disponibile un percorso dedicato alle cargo bike, sempre più utilizzate nella logistica urbana e nelle consegne dell’ultimo miglio.

Un’area specifica sarà riservata alle startup attive nei settori della mobilità, della gestione delle flotte, dell’intelligenza artificiale e dei servizi digitali.

Conferenze, incontri professionali e presentazioni tecniche offriranno occasioni di confronto sui principali cambiamenti che stanno interessando il settore dei trasporti.

Perché IAA Transportation 2026 sarà un evento strategico

La fiera di Hannover arriverà in un momento decisivo per l’industria dei veicoli commerciali.

Le imprese stanno investendo nello sviluppo di mezzi a zero emissioni, ma devono affrontare costi elevati, infrastrutture ancora insufficienti e una domanda di mercato non sempre prevedibile.

IAA Transportation 2026 permetterà di verificare lo stato reale della transizione energetica e di confrontare le strategie adottate dai principali costruttori mondiali.

L’evento sarà quindi una vetrina commerciale, ma anche un luogo nel quale discutere politiche industriali, normative europee e condizioni necessarie per rendere il trasporto sostenibile competitivo su larga scala.

IAA Transportation 2026: cosa aspettarsi dalla fiera di Hannover

Dal 15 al 20 settembre, Hannover diventerà la capitale mondiale del trasporto commerciale.

Camion elettrici, veicoli a idrogeno, furgoni connessi, automazione, software e intelligenza artificiale saranno protagonisti di un’edizione caratterizzata da una presenza internazionale da record.

Grazie al ritorno di importanti costruttori, all’ampliamento dei test su strada e al confronto diretto tra industria e politica, IAA Transportation 2026 si prepara a essere uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per il futuro dei veicoli commerciali e della logistica.

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