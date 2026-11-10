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Il ruolo di telematica e dati per ridurre costi, guasti e fermi dei veicoli secondo Geotab

La guida autonoma promette veicoli senza conducente. Ma per chi deve gestire una flotta la domanda decisiva è un’altra: quanti veicoli saranno realmente disponibili, a quale costo e con quale affidabilità?

Un sistema impeccabile durante un test può rivelarsi inefficiente quando deve operare tra traffico, guasti e ricariche. È su questo scarto tra tecnologia e organizzazione che Geotab concentra la propria analisi.

Quando i mezzi senza conducente diventano centinaia, a decidere la sostenibilità del servizio sono manutenzione, disponibilità e dati. La telematica diventa decisiva.

Guida autonoma: il problema è far funzionare l’intera flotta

Finché si osserva un singolo veicolo, l’attenzione va alla capacità di riconoscere ostacoli, interpretare la strada e prendere decisioni. Quando i mezzi diventano centinaia o migliaia, cambiano le priorità: occorre sapere dove si trovano, in che condizioni sono, quanto possono restare operativi e quando devono fermarsi per un intervento.

Un mezzo immobilizzato non è soltanto un problema tecnico. Significa una corsa cancellata, un veicolo sostitutivo da riposizionare, tempi di attesa più lunghi e costi aggiuntivi.

In assenza del conducente, manca una fonte di segnalazioni: anomalie e criticità devono emergere dai sistemi di controllo.

Guida autonoma e telematica: dai dati alle decisioni

La risposta individuata da Geotab è nella connessione continua tra veicoli e centro operativo. Posizione, prestazioni, stato dei sistemi e livello delle batterie servono a programmare manutenzione e ricarica, adattare la distribuzione dei mezzi alla domanda e ridurre i periodi di inattività.

Il valore non sta nell’accumulare dati, ma nel trasformarli in scelte. Se una parte della flotta è vicina al limite di autonomia, l’operatore può riorganizzare i turni di ricarica. Se la domanda cambia in una zona, può riposizionare i veicoli. Se emergono segnali di deterioramento, può pianificare un controllo prima del fermo.

“La capacità di monitorare i veicoli e di analizzarne i relativi dati sarà fondamentale per garantire efficienza, sicurezza e sostenibilità economica dei futuri servizi di mobilità”, spiega Stefano Peduzzi, Vice President Technology Solutions and Operations di Geotab.

È il passaggio da mezzi autonomi a una flotta coordinata: non basta che ogni veicolo sappia dove andare, serve che l’intero servizio sappia come funzionare.

L’ostacolo italiano e il confronto europeo

Il contesto resta quello di una tecnologia in espansione. Amburgo sperimenta van autonomi per il trasporto condiviso, Londra prosegue i test sulle strade pubbliche e Milano ha avviato con Niulinx un percorso triennale di valutazione. Sono segnali di mercato, non la prova che la scalabilità sia risolta.

In Italia pesa anche l’incertezza normativa: la proposta richiamata da Geotab prevede una persona a bordo per ogni veicolo autonomo, requisito che, se confermato, limiterebbe i servizi senza conducente.

Per gli operatori il punto è concreto: l’autonomia alla guida può ridurre il bisogno di un autista, ma non elimina il lavoro necessario a mantenere una flotta efficiente.

Anzi, rende il coordinamento più importante. E sarà proprio lì, più che nelle dimostrazioni spettacolari, che si misurerà la maturità economica della guida autonoma.