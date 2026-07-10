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GS1 Italy ha nominato Francesco Avanzini nuovo Presidente per il triennio 2026-2028. Attualmente Direttore generale del Consorzio Nazionale Conad, Avanzini subentra a Francesco Del Porto.

L’annuncio arriva da Milano, dove il 10 luglio 2026 è stata comunicata la nuova presidenza dell’associazione.

GS1 Italy riunisce 42 mila imprese e sviluppa standard globali, soluzioni e servizi per la condivisione automatizzata e affidabile dei dati tra imprese e con i consumatori, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei processi e abilitare la trasformazione digitale.

GS1 Italy, la nuova presidenza

Nel suo nuovo incarico in GS1 Italy, Francesco Avanzini sarà affiancato da Aldo Sutter, Amministratore unico del Gruppo Sutter, e Alessandro d’Este, Amministratore delegato del Gruppo Veronesi, in rappresentanza dell’Industria.

Per la Distribuzione, invece, sarà affiancato da Domenico Brisigotti, Presidente di Coop Italia. La presidenza di Avanzini coprirà il triennio 2026-2028.

Le parole di Francesco Avanzini

«È con profondo orgoglio, ma soprattutto con un forte senso di responsabilità verso la nostra business community, che ho accettato l’incarico di Presidente di GS1 Italy» ha dichiarato Francesco Avanzini.

«La digitalizzazione, l’efficienza della supply chain e la sostenibilità restano i pilastri sui quali continueremo a costruire il nostro futuro. Nel prossimo triennio, in particolare, lavoreremo sull’integrazione dei progetti di grande portata avviati negli ultimi anni, come la transizione verso il QR code standard GS1, l’adozione massiva dell’EDI e l’efficientamento logistico».

Avanzini ha aggiunto: «Il nostro obiettivo è accelerare l’implementazione di queste soluzioni di filiera, integrandole nelle strategie delle nostre aziende. Ci attende inoltre la sfida dell’Agentic AI e dell’Agentic Commerce, in cui la qualità del dato renderà gli standard GS1 sempre di più un’infrastruttura di fiducia, indispensabile per consentire ai nuovi sistemi di intelligenza artificiale di identificare correttamente prodotti, aziende e informazioni e di generare processi sempre più automatizzati e sicuri».

Chi è Francesco Avanzini

Francesco Avanzini, classe 1963, è veronese e da oltre 30 anni opera nei mercati FMCG, con esperienze sia tra i produttori industriali sia tra i grandi distributori, a livello nazionale e internazionale.

Dal 2023 è Direttore generale del Consorzio Nazionale Conad.

Dopo la laurea in Economia e Statistica, conseguita nel 1987, Avanzini ha ricoperto diversi ruoli nel marketing e nelle vendite in aziende alimentari leader come Aia, Barilla, Arena, Unichips e Gruppo Fini.

Nel 2009 è entrato nel Consorzio Nazionale Conad come Direttore commerciale, per poi diventarne Direttore operativo e, infine, Direttore generale.

Avanzini è anche Presidente del consiglio di amministrazione di AgeCore, alleanza commerciale tra cinque importanti distributori europei: Conad, Eroski, Colruyt, Coop Suisse e Kaufland.