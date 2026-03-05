CAMION

Il Gruppo Torello ha annunciato la scomparsa del suo fondatore Nicola Torello, morto il 4 marzo 2026 all’età di 82 anni.

Originario di Montoro, in provincia di Avellino, dove era nato il 20 settembre 1943, Torello è rimasto per tutta la vita profondamente legato alla sua terra. Proprio lì, insieme alla moglie Filomena, aveva costruito la propria famiglia e i valori che hanno accompagnato il suo percorso umano e professionale.

La nascita di Torello Trasporti

Nel 1975 Nicola Torello diede vita a Torello Trasporti, avviando l’attività imprenditoriale da cui negli anni si sarebbe sviluppato il gruppo. Nel 1992 i figli Umberto, Concetta e Antonio entrarono in azienda, affiancandolo nella gestione.

Negli anni più recenti anche i nipoti hanno iniziato a lavorare nell’impresa di famiglia, rappresentando la terza generazione e proseguendo il cammino tracciato dal fondatore.

Il ricordo del fondatore

Ricordato come un uomo profondamente dedito alla famiglia e al lavoro, Nicola Torello è stato nel tempo un punto di riferimento per i suoi cari e per i collaboratori delle aziende.

La sua figura e il suo esempio continueranno a far parte della storia del Gruppo Torello e dell’identità del territorio in cui è nato e cresciuto.

Leggi anche: Bauli riduce l’inquinamento con i pallet CHEP