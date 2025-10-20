CAMION

Il Gruppo BIG, Ecosistema e Mobilità, annuncia una partnership strategica con Horizon Automotive. L’accordo riguarda il noleggio a lungo termine di veicoli commerciali e le soluzioni di allestimento per aziende e professionisti di logistica, delivery e trasporto.

Gruppo BIG e Horizon Automotive: visione condivisa

Le due realtà condividono tre pilastri: velocità, competenze e innovazione. La sinergia punta ad accelerare l’evoluzione dell’offerta di noleggio a lungo termine, delle soluzioni di allestimento e della gestione flotta, con soluzioni tailor-made per flotte in crescita e in rapido cambiamento.

Gruppo BIG: integrazione di reti commerciali e logistiche

Integrazione di reti commerciali e logistiche per disponibilità aggiornata di veicoli commerciali e gestione contrattuale agile .

per disponibilità aggiornata di veicoli commerciali e . Servizi end-to-end : consulenza, operatività quotidiana, allestimenti , gestione flotte e supporto in tempo reale .

: consulenza, operatività quotidiana, , e . Innovazione continua con strumenti digitali e modelli di servizio flessibili per ridurre costi e tempi di utilizzo.

con strumenti digitali e modelli di servizio flessibili per ridurre costi e tempi di utilizzo. Proposte sostenibili orientate all’efficienza energetica e alla transizione ecologica delle imprese.

Presenza e posizionamento

Fondato nel 2015, il Gruppo BIG è tra i principali attori nel trasporto, delivery e logistica nel Centro Italia, grazie a integrazione verticale, offerta completa e attenzione ai veicoli commerciali, industriali e agli allestimenti.

Con il brand Mobilità, il Gruppo si propone come punto di riferimento nazionale per il noleggio di veicoli commerciali. La partnership con Horizon Automotive rafforza la rete e offre tempi di risposta rapidi.

Gruppo BIG: partnership con Horizon Automotive

“Questa partnership rappresenta un passo strategico per noi e per Horizon Automotive”, afferma Marco Cicini, CEO del Gruppo BIG. “La nostra ambizione è essere il punto di riferimento a livello nazionale nel noleggio e nell’allestimento dei veicoli commerciali”.

“In Horizon Automotive siamo entusiasti di collaborare con un partner come il Gruppo BIG”, commenta Matteo Sarnataro, Head of Sales di Horizon Automotive. “La sinergia tra le nostre reti e le nostre competenze ci permetterà di offrire pacchetti di noleggio e servizi di gestione flotte ancora più competitivi, sostenibili e tecnologicamente avanzati”.

