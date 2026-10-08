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Gruppo BIG presenta ad Anagni il mondo MAN Truck & Bus Italia con una giornata aperta al pubblico dedicata al prodotto VAN e al MAN TGE.

L’appuntamento è per il 10 ottobre nella sede di Via Anticolana, a circa 300 metri dall’uscita A1 Anagni-Fiuggi, con attività pensate per aziende, professionisti, operatori della mobilità e famiglie.

L’evento nasce per celebrare l’ingresso ufficiale di Gruppo BIG nella rete VAN di MAN Truck & Bus Italia e sarà l’occasione per conoscere più da vicino la gamma, incontrare il team e provare su strada il MAN TGE.

Gruppo BIG apre le porte della sede di Anagni

Il giorno 10 ottobre dalle ore 9.30 sarà possibile partecipare al PORTE APERTE in sede, vivere tutte le attività della giornata e testare il MAN TGE. La formula scelta unisce la parte dedicata ai veicoli commerciali a momenti più informali, con l’obiettivo di creare un appuntamento aperto non solo agli addetti ai lavori.

Durante la giornata i visitatori potranno salire a bordo del MAN TGE e partecipare ai test drive organizzati sul posto. Sarà anche possibile parlare direttamente con il team di Gruppo BIG e approfondire le caratteristiche del veicolo e le soluzioni pensate per chi lavora ogni giorno con un mezzo commerciale.

Test drive, street food, family corner e DJ set

Accanto ai test drive, il programma prevede street food, family corner e DJ set per tutta la giornata. Un modo per trasformare il porte aperte in un momento di incontro e non in una semplice esposizione di mezzi.

Per Gruppo BIG l’appuntamento del 10 ottobre rappresenta soprattutto l’occasione per presentare al territorio la nuova presenza nella rete VAN di MAN Truck & Bus Italia. Il messaggio scelto per accompagnare l’iniziativa richiama la filosofia del gruppo: mettere in connessione persone, imprese e opportunità.

La sede dell’evento è in Via Anticolana ad Anagni, a breve distanza dal casello autostradale A1 Anagni-Fiuggi. La posizione rende l’appuntamento facilmente raggiungibile anche da chi arriva da fuori città, con un programma costruito per accogliere pubblici diversi insieme.

Chi parteciperà potrà quindi vedere da vicino il MAN TGE, provarlo su strada, conoscere il team e trascorrere alcune ore tra motori, street food e attività per le famiglie. Per Gruppo BIG sarà una giornata dedicata alla nuova collaborazione con MAN Truck & Bus Italia e al rapporto diretto con clienti, professionisti e territorio.

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