CAMION

Gli autisti vivono ogni giorno gli effetti della localizzazione GPS dei camion, una tecnologia sempre più diffusa nelle flotte aziendali, ma ancora associata da alcuni conducenti all’idea di un controllo costante sul proprio lavoro.

Per le imprese è uno strumento utile a migliorare efficienza, sicurezza e qualità del servizio. Per chi guida, invece, il modo in cui viene utilizzata può fare la differenza tra sentirsi sorvegliato e sapere di poter contare su una tutela in più.

È da questa consapevolezza che nasce l’impegno di Golia360, società IT specializzata in soluzioni per la localizzazione dei veicoli, fleet management, mobilità di merci e persone e formazione professionale. L’azienda ha deciso di accendere i riflettori sull’esperienza di chi questa tecnologia la vive quotidianamente: gli autisti.

«Nel trasporto la localizzazione è spesso vissuta come uno strumento imposto dall’alto», osserva Claudio Carrano, Founder & CEO di Golia360. «Quando viene presentata come un modo per sapere dove si trova un veicolo o verificare cosa sta facendo un autista si genera sfiducia. Ma la differenza tra tutela e controllo non sta nello strumento, è nelle finalità per cui viene utilizzato e nel modo in cui viene comunicato».

Localizzazione dei camion, le perplessità degli autisti

La geolocalizzazione consente alle aziende di conoscere la posizione dei mezzi e di gestire con maggiore precisione le attività di trasporto. Tuttavia, la possibilità di seguire gli spostamenti dei veicoli può alimentare dubbi sulle finalità del monitoraggio, soprattutto quando manca una comunicazione chiara tra impresa e conducente.

Spesso, spiega Carrano, «si generano fraintendimenti sulle finalità della geolocalizzazione perché si presume che l’impresa persegua scopi in contrasto con la riservatezza e la libertà dell’autista o con lo Statuto dei lavoratori. Un pregiudizio di questo tipo dà per acquisito che la finalità sia il controllo della persona e si chiede all’azienda di dimostrare il contrario, mentre la realtà operativa del trasporto racconta altro. Così il confronto si sposta sul terreno del sospetto, anziché su quello costruttivo delle finalità concrete e verificabili».

Una riflessione che trova conferma nelle parole di Alessio Lombardo. Conosciuto dalla community degli autotrasportatori come Ale Lo Statale, guida camion da circa otto anni e sul suo canale YouTube racconta il mestiere a colleghi e aspiranti autisti. La sua prospettiva è quella di chi la strada la vive quotidianamente: «Dipende da come la localizzazione viene usata. Nella nostra azienda non ti chiamano per chiederti dove sei. Se lo strumento viene usato in modo distorto, la colpa non è sua ma di chi lo utilizza. Sapere che qualcuno sa sempre dove sono è una sicurezza in più».

Ale Lo Statale: «La localizzazione ti dà una sicurezza in più»

Per le imprese di autotrasporto, disporre di informazioni aggiornate sulla posizione dei veicoli significa poter pianificare le attività, ottimizzare i percorsi e intervenire più rapidamente quando necessario. La tracciabilità delle merci è inoltre una richiesta sempre più frequente da parte della committenza.

Secondo Carrano «la localizzazione non nasce per controllare le persone, ma per gestire processi complessi. E in un settore come quello dell’autotrasporto avere una visione d’insieme significa poter intervenire rapidamente quando serve. In questo senso può contribuire a ottimizzare percorsi, pianificare attività e migliorare il servizio al cliente, ma non solo. Quando viene utilizzata correttamente non riduce l’autonomia dell’autista, ma la rafforza».

Nel trasporto moderno è la committenza a richiedere il tracciamento delle merci affidate. Un’azienda che non è in grado di dire dove si trova una spedizione, oggi, a determinati mercati non accede. Allo stesso tempo, i rischi dell’attività su strada richiedono tutele per l’autista: il conducente non è l’oggetto del monitoraggio, ma uno dei soggetti che quel monitoraggio protegge.

Un concetto che emerge anche dall’esperienza diretta di Ale Lo Statale. «Noi facciamo un tipo di trasporto in cui siamo monitorati 24 ore su 24», racconta. «La localizzazione ti dà una sicurezza in più, cambia proprio il modo di viaggiare».

La sicurezza è spesso invisibile e il suo valore sta anche nella serenità di chi sa che, in caso di necessità, può contare su un supporto.

«Chi guida un mezzo pesante trascorre gran parte della giornata da solo, tra imprevisti e decisioni da prendere in fretta: in questo contesto la localizzazione può offrire supporto quando serve. Ma perché venga vissuta così è necessario un elemento fondamentale: la trasparenza», prosegue Carrano.

GPS e fiducia, quando una deviazione non deve diventare una contestazione

La possibilità di seguire gli spostamenti di un camion non significa conoscere tutte le ragioni delle decisioni prese durante il viaggio. Un cambio di percorso può dipendere dal traffico, da una chiusura autostradale o da altre necessità operative.

Per gli autisti, la fiducia nel rapporto con l’azienda passa anche dal riconoscimento dell’autonomia professionale e dalla conoscenza delle finalità per cui viene utilizzato il GPS.

«Qualunque azienda di trasporto oggi ha un sistema di localizzazione dei mezzi, e anche l’autista deve vederlo come un sistema di sicurezza per sé stesso», spiega Ale Lo Statale. «Però sarebbe bene informare sempre sul perché viene usato: lo renderebbe più accettato da tutti gli autisti, anche da chi non conosce nel dettaglio la normativa. La comunicazione interna è fondamentale».

Il confine è chiaro: «Se faccio una deviazione, so io perché l’ho fatta. Magari ho allungato la strada per evitare una chiusura dell’autostrada, ma non mi deve essere contestata. È una questione di fiducia».

La comunicazione interna e la trasparenza sull’utilizzo dei dati diventano quindi elementi fondamentali per evitare incomprensioni e costruire un rapporto di collaborazione tra impresa e conducente.

Golia360, trasparenza e regole nell’utilizzo della localizzazione

Un principio che vale anche sul piano normativo. Negli ultimi anni il tema della geolocalizzazione è stato disciplinato da regole sempre più precise, dal GDPR ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, pensate per garantire il giusto equilibrio tra esigenze organizzative e tutela dei lavoratori.

«Le norme chiedono alle aziende di essere chiare sulle finalità della localizzazione, sui dati raccolti e sulle modalità di utilizzo – sottolinea Carrano -. Una policy efficace non serve soltanto a rispettare la legge: serve soprattutto a costruire fiducia. Quando le regole sono trasparenti e condivise, la tecnologia smette di essere percepita come invasiva e diventa uno strumento di collaborazione».

Riservatezza e sicurezza sono quindi interessi destinati a convivere. Il punto non è scegliere fra tutela dei dati e operatività, ma definire con precisione finalità, dati trattati, tempi di conservazione e soggetti abilitati all’accesso, dichiarandoli apertamente a chi guida.

La chiarezza sulle modalità di utilizzo della localizzazione può contribuire a superare la diffidenza, rendendo più comprensibili le esigenze delle imprese e le garanzie previste per i conducenti.

La localizzazione e il futuro dell’autotrasporto

Il tracciamento dei mezzi è già una pratica consolidata in altri ambiti della mobilità, dal trasporto ferroviario a quello aereo e marittimo.

Secondo Carrano «treni, aerei e navi sono tracciati con continuità, con vantaggi evidenti in termini di sicurezza dell’esercizio, puntualità e informazione al cliente. È qui che il dibattito sulla localizzazione cambia prospettiva, in una fase in cui l’autotrasporto fatica ad attrarre nuovi conducenti».

In gioco, quindi, non ci sono soltanto coordinate GPS o dati trasmessi in tempo reale, ma sicurezza, organizzazione, responsabilità e fiducia.

È questa la sfida su cui Golia360 è impegnata: «Contribuire a costruire una nuova cultura della localizzazione. Non un occhio puntato sull’autista, ma uno strumento capace di offrire quella visione d’insieme che rende il trasporto più efficiente, più sicuro e più umano», evidenzia Carrano.

Per chi guida, conoscere gli strumenti presenti a bordo è importante anche per lavorare meglio e tutelarsi.

«Conoscere il mezzo, conoscere bene il tachigrafo e tutte le funzioni su ore di guida e riposo ti aiuta a lavorare meglio e a tutelarti», conclude Ale Lo Statale.

E lo stesso vale per la localizzazione: «Non è un discorso di controllo, ma di sicurezza».

Leggi anche: Valorizzare gli autisti di mezzi pesanti, dal tachigrafo alla formazione: così Autosped G con Golia360 cresce nell’autotrasporto