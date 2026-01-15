CAMION

Monitoraggio di motrici, semirimorchi e refrigerazione anche quando appartengono a marchi diversi

Thermo King, marchio di Trane Technologies, ha presentato TK OneView, una soluzione all-in-one per la gestione flotte che consente agli operatori di monitorare e gestire su un’unica interfaccia motrici, semirimorchi, unità di refrigerazione e conducenti, anche quando appartengono a marchi diversi.

La nuova piattaforma è disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa e nasce per rispondere a una delle esigenze più sentite nel settore dell’autotrasporto: superare la frammentazione dei dati e migliorare l’efficienza operativa attraverso una visione unificata della flotta.

Gestione flotte semplificata con un’unica piattaforma

Con TK OneView, la gestione flotte diventa più semplice perché tutte le informazioni operative sono consolidate in un solo ambiente digitale. I responsabili di flotta possono accedere in tempo reale ai dati di utilizzo dei mezzi, alle informazioni sui conducenti e allo stato dei sistemi di bordo, senza dover ricorrere a software di integrazione esterni.

La piattaforma permette di visualizzare in modo coordinato i dati provenienti da motrici, semirimorchi e unità di refrigerazione, offrendo una panoramica completa delle operazioni quotidiane e facilitando decisioni più rapide e basate su informazioni affidabili.

Monitoraggio avanzato di sicurezza e prestazioni

Un elemento centrale della piattaforma riguarda il controllo dei sistemi di sicurezza e delle prestazioni dei veicoli. TK OneView fornisce accesso ai sistemi di frenata elettronica (EBS), ai carichi sugli assali e ai dati del sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS), supportando un’ottimizzazione più accurata della flotta.

Inoltre, l’analisi del comportamento dei conducenti consente di individuare margini di miglioramento in termini di sicurezza ed efficienza, contribuendo a ridurre rischi operativi e costi di gestione nel lungo periodo.

Un punto di contatto unico per i parchi veicoli misti

La piattaforma funziona anche come punto di accesso unico ai servizi e al supporto della rete di concessionari Thermo King. Questo approccio consente ai gestori dei parchi veicoli di ottenere assistenza personalizzata e servizi ottimizzati partendo dagli stessi dati operativi utilizzati per il monitoraggio quotidiano.

Secondo Thermo King, l’obiettivo è trasformare i dati raccolti dai mezzi in informazioni operative concrete, capaci di migliorare l’efficienza dei veicoli, la sicurezza e la qualità del processo decisionale.

Integrazione digitale e collaborazione tecnologica

Il progetto TK OneView è stato sviluppato in collaborazione con idem telematics, azienda specializzata in soluzioni telematiche per la logistica dei parchi veicoli e parte del Gruppo BPW. La collaborazione ha permesso di integrare competenze avanzate nel campo della telematica con l’esperienza di Thermo King nel trasporto refrigerato.

Con questa nuova piattaforma, la gestione flotte per parchi veicoli misti si orienta sempre più verso modelli digitali integrati, capaci di offrire una visione completa e in tempo reale delle operazioni, riducendo la complessità e aumentando l’efficacia operativa.

Leggi anche: Veicoli elettrici, la ricarica veloce pesa sulla batteria ma il ritorno economico supera il costo