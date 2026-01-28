CAMION

GEODIS rafforza la propria organizzazione in Italia con il completamento del leadership team nazionale, avviando una nuova fase di sviluppo in vista del 2026. Il nuovo assetto manageriale conferma il ruolo centrale del mercato italiano nelle strategie del Gruppo.

La riorganizzazione dei vertici operativi è stata avviata con la nomina di Maurizio Bortolan a Country Managing Director, ruolo assunto dal 1° ottobre 2025. Sotto la sua guida, la filiale italiana ha avviato le attività legate alla definizione del nuovo piano industriale basato sulla strategia “One Face”.

Con la nomina di Sandro Cappiello a Amministratore Delegato di Contract Logistics si completa il nuovo assetto manageriale di GEODIS in Italia.

La strategia “One Face” prevede l’integrazione delle attività di:

Freight Forwarding, dedicata ai trasporti internazionali;

Road Transport, focalizzata sul trasporto internazionale su strada e intermodale;

Contract Logistics, per la gestione di magazzini e distribuzione nazionale.

Un approccio che punta a presentarsi al mercato come un’unica realtà coesa, capace di offrire soluzioni logistiche fluide, efficienti e ad alto valore aggiunto.

Sandro Cappiello alla guida della Contract Logistics

Con oltre vent’anni di esperienza nel settore logistico e industriale, maturata in contesti internazionali tra Paesi anglosassoni, Germania e Serbia, Sandro Cappiello porta in GEODIS una visione manageriale aperta e fortemente orientata alla trasformazione. Entrato nel Gruppo come Transformation Director, ha già supportato importanti processi di cambiamento organizzativo, contribuendo oggi alla definizione di una strategia ambiziosa per la Contract Logistics in Italia.

Nel corso del 2026, l’attività di Contract Logistics opererà in coordinamento con le altre linee di business del Gruppo sul mercato italiano.

Un leadership team completo e orientato all’eccellenza operativa

A completare il nuovo assetto manageriale ci sono due figure chiave:

Daniele Bernardi, alla guida del business Road Transport in Italia. Con oltre 25 anni di esperienza nel trasporto terrestre, ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo dell’intermodalità e al consolidamento di importanti assi ferroviari, oggi asset strategici per GEODIS.

Simone Sartini, Amministratore Delegato del Freight Forwarding. In azienda dal 1999, rappresenta un punto di riferimento per la continuità manageriale e per la capacità di guidare team e processi in contesti di profonda trasformazione.

GEODIS punta sul mercato italiano per il 2026

Con il nuovo team al comando, GEODIS conferma la centralità dell’Italia nei piani di sviluppo del Gruppo. L’integrazione delle competenze, la valorizzazione dei talenti interni e una strategia unitaria rappresentano i pilastri su cui costruire la crescita nei prossimi anni.

Il 2026 si apre così come l’anno di una nuova fase per GEODIS in Italia: più integrata, più competitiva e sempre più orientata alle esigenze di un mercato logistico in continua evoluzione.

