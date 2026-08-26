Gasolio, taglio accise: sconto fino al 5 settembre
Allo studio nuovi strumenti contro il caro carburanti
Il CdM approva la proroga dello sconto sul gasolio: confermato il taglio di 17 centesimi al litro fino al 5 settembre 2026. La misura vale circa 130 milioni di euro.
Approvato il nuovo decreto legge sul costo dei carburanti. Proroga fino al 5 settembre 2026 il taglio delle accise sul gasolio.
La proroga mantiene lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio fino al 5 settembre. La misura costa circa 130 milioni di euro. Serve a limitare l’impatto dei rincari alla pompa.
Accise sul gasolio: sconto di 17 centesimi fino al 5 settembre
La proroga riguarda esclusivamente il gasolio. Invariato lo sconto applicato.
Fino al 5 settembre resta in vigore lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. La proroga interessa anche le imprese di autotrasporto, per le quali il carburante resta una delle principali voci di costo.
Caro carburanti, il Governo valuta nuovi aiuti selettivi
La proroga approvata dal Consiglio dei ministri ha una durata limitata. Dopo la scadenza del 5 settembre 2026, il Governo punta infatti a introdurre nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti.
L’orientamento emerso è quello di passare da un intervento generalizzato sulle accise a strumenti più selettivi, calibrati anche sulla base del reddito.
Le modalità operative dei nuovi sostegni devono ancora essere definite e saranno valutate nei prossimi giorni.
Gasolio e autotrasporto, il prezzo dei carburanti resta centrale
Il costo del gasolio rappresenta una delle principali voci di spesa per le aziende di trasporto e logistica. Anche variazioni contenute del prezzo alla pompa possono incidere sui costi chilometrici delle flotte e sui margini delle imprese.
La proroga del taglio delle accise offre quindi un sollievo temporaneo al comparto, in una fase caratterizzata da forte volatilità sui mercati energetici internazionali.
Per il settore dell’autotrasporto sarà ora decisivo capire quali misure verranno introdotte dopo il 5 settembre e se i futuri interventi terranno conto delle esigenze specifiche delle imprese professionali del trasporto.
Leggi anche: Caro carburanti, controlli su prezzo gasolio, accise e frodi