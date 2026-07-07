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Istruzioni su Java, file EXE, ZIP, manuale e tracciati record

Il software ADM per il rimborso del gasolio da autotrazione relativo al 2° trimestre 2026 è disponibile online. L’applicazione “Autotrasportatori 2trimestre2026” consente agli operatori dell’autotrasporto di utilizzare la procedura dedicata, con installazione tramite file EXE o download in formato ZIP.

Per avviare il programma è necessario installare Java Virtual Machine 1.8, scegliendo la versione compatibile con il proprio sistema operativo, a 32 o 64 bit. ADM mette inoltre a disposizione il Manuale Utente in PDF e i tracciati record nei formati XLSX e ODS.

Gasolio autotrasporto: disponibile il software ADM

Il software pubblicato da ADM riguarda il gasolio da autotrazione del 2° trimestre 2026 ed è identificato con il nome “Autotrasportatori 2trimestre2026”.

Gli utenti possono scegliere tra due modalità di utilizzo: il file eseguibile per l’installazione guidata oppure il pacchetto ZIP da decomprimere in una cartella del proprio PC.

La pagina ADM dedicata al software contiene anche i documenti utili per l’installazione e l’utilizzo dell’applicazione, tra cui il manuale utente e i tracciati record.

A cosa serve il software ADM

Il programma consente agli operatori dell’autotrasporto di predisporre la procedura informatica collegata al rimborso del gasolio da autotrazione.

Per evitare errori, è importante utilizzare la versione corretta del software, riferita al trimestre di competenza. Nel caso specifico, il programma da scaricare è Autotrasportatori 2trimestre2026.

La versione relativa a un trimestre diverso potrebbe non essere adatta alla pratica da gestire.

Requisito Java per l’avvio

Per eseguire l’applicazione è necessario installare l’ambiente operativo Java Virtual Machine 1.8.

La versione della JVM 8 deve essere adeguata al proprio sistema operativo, a 32 o 64 bit. Il download può essere effettuato dal sito ufficiale Oracle indicato nella pagina ADM.

Senza Java correttamente installato, il software potrebbe non avviarsi o non funzionare correttamente.

Installazione tramite file EXE

La prima modalità prevista da ADM consiste nell’esecuzione del file:

Autotrasportatori 2trimestre2026.exe

Dopo aver avviato il file, è necessario seguire le istruzioni visualizzate durante la procedura di installazione.

Al termine dell’installazione, sul Desktop comparirà l’icona:

“Autotrasportatori 2trimestre2026”

Per aprire il programma sarà sufficiente effettuare un doppio click sull’icona.

Software gasolio in formato ZIP

In alternativa al file EXE, ADM consente di scaricare il software Autotrasportatori 2trimestre2026 anche in formato ZIP, con dimensione pari a circa 2,60 MB.

Dopo il download, il file deve essere decompresso in una cartella a scelta del proprio PC, ad esempio:

C:\Autotrasportatori

Una volta estratto il contenuto, l’applicazione può essere avviata facendo doppio click sul file MS-DOS:

“Agevolazioni Autotrasportatori.bat”

Questa modalità rappresenta un’alternativa all’installazione tramite file eseguibile.

Manuale utente e tracciati record

Per le informazioni di dettaglio sull’installazione e sull’utilizzo del software, ADM rende disponibile il Manuale Utente in formato PDF.

Il manuale consente di consultare le istruzioni operative relative all’applicazione e alla sua corretta gestione.

Sono inoltre disponibili i tracciati record nei seguenti formati:

XLSX ;

; ODS.

I tracciati record sono documenti tecnici utili per verificare la struttura dei dati richiesti dalla procedura.

Rimborso gasolio: attenzione alla versione del programma

Per il rimborso del gasolio da autotrazione è necessario utilizzare il software riferito al periodo corretto.

Nel caso del 2° trimestre 2026, ADM indica il programma Autotrasportatori 2trimestre2026. Prima di procedere, è quindi opportuno verificare di aver scaricato la versione aggiornata e coerente con il trimestre di riferimento.

Prima dell’avvio dell’applicazione, è consigliabile controllare:

la presenza di Java Virtual Machine 1.8 ;

; la compatibilità con il sistema operativo a 32 o 64 bit ;

; il corretto download del file EXE o ZIP ;

o ; la consultazione del Manuale Utente ;

; la disponibilità dei tracciati record.

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