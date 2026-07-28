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Nuovo intervento sul prezzo del gasolio. Il decreto approvato il 27 luglio 2026 prevede una riduzione delle accise. Estensione delle misure di sostegno destinate alle imprese di autotrasporto.

La decisione arriva in seguito al nuovo aumento dei prezzi energetici e introduce uno sconto complessivo di 17 centesimi al litro, IVA compresa, sul gasolio utilizzato come carburante.

Sconto sul gasolio dal 28 luglio al 6 agosto

Dal 30 luglio al 6 agosto, l’aliquota di accisa sul gasolio sarà fissata temporaneamente a 532,90 euro per mille litri.

La diminuzione è 14 centesimi al litro. 17 centesimi considerando anche l’IVA.

Per le giornate del 28 e 29 luglio, la stessa riduzione sarà introdotta attraverso un decreto ministeriale congiunto del MEF e del MASE.

Gasolio e credito d’imposta autotrasporto

Il decreto interviene anche a sostegno delle imprese di autotrasporto. Settore esposto agli effetti dell’aumento del prezzo del gasolio.

Agli autotrasportatori sarà riconosciuto un contributo straordinario. Sotto forma di credito d’imposta. Il beneficio sarà calcolato sulla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nei mesi compresi tra marzo e luglio 2026.

Come riferimento saranno utilizzati i prezzi registrati nel mese di febbraio 2026.

Credito d’imposta esteso anche a luglio

La principale novità riguarda l’estensione del periodo considerato per il calcolo del credito d’imposta.

La misura attualmente prendeva in esame la maggiore spesa sostenuta fino al mese di giugno. Con il nuovo decreto, anche gli acquisti di gasolio effettuati a luglio 2026 saranno inclusi nel periodo agevolato.

L’estensione punta ad ampliare il sostegno a un comparto fortemente penalizzato dall’aumento dei costi energetici e dei carburanti.

Cosa prevede il decreto sul gasolio

Il provvedimento introduce quindi due misure. La riduzione temporanea del prezzo del gasolio fino al 6 agosto 2026 e l’estensione a luglio del credito d’imposta riconosciuto agli autotrasportatori.

Lo sconto sarà pari a 17 centesimi al litro, IVA compresa, mentre il contributo per le imprese sarà calcolato confrontando la maggiore spesa sostenuta tra marzo e luglio con i prezzi del gasolio registrati a febbraio 2026.

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