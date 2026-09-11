CAMION

Il gasolio resterà scontato fino al 17 settembre. Per l’autotrasporto, c’è un’altra conferma importante: il credito d’imposta viene prorogato anche per il mese di settembre. Il Governo ha approvato il nuovo intervento, il quindicesimo dall’inizio della crisi, con una copertura da 102 milioni di euro.

La misura durerà appena sette giorni per arrivare al prossimo passaggio: gli aiuti mirati annunciati dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Gasolio, sette giorni di sconto in più

Per chi lavora con i camion, la proroga di 7 giorni conta. Il gasolio resta una delle voci che incidono di più sui costi di esercizio e anche pochi centesimi al litro, moltiplicati per migliaia di chilometri, possono fare la differenza a fine mese.

Il taglio delle accise resterà quindi in vigore fino al 17 settembre. In parallelo, viene esteso a settembre anche il credito d’imposta per le imprese dell’autotrasporto, una misura che il settore considera ormai essenziale per assorbire almeno una parte dell’aumento dei costi.

Il problema è cosa succede dopo

La proroga dello sconto, però, non chiude il dossier. Anzi, sposta l’attenzione su quello che accadrà dal 18 settembre in avanti.

Il Governo sta lavorando a un sistema di aiuti più selettivo, destinato alle categorie considerate più esposte. L’ipotesi, al momento, è che i nuovi sostegni possano partire dal primo ottobre e coprire gli ultimi tre mesi del 2026.

Se lo sconto sul gasolio finirà il 17 settembre e gli aiuti scatteranno dal primo ottobre, ci saranno circa due settimane senza una copertura specifica.

Autotrasporto, a chi vanno gli aiuti mirati

Per le imprese di trasporto la questione decisiva sarà capire chi entrerà davvero tra i beneficiari. La platea non è ancora definita e da quella scelta dipenderanno sia le risorse necessarie sia l’efficacia concreta del nuovo intervento.

Camionisti, padroncini e aziende strutturate guardano quindi alle prossime decisioni con attenzione. Il credito d’imposta prorogato a settembre offre un po’ di respiro, ma non basta a sciogliere l’incertezza.

Il 17 settembre resta la data chiave. Fino ad allora il gasolio continuerà a beneficiare dello sconto. Dopo, salvo nuove proroghe, si aprirà una fase diversa.Per l’autotrasporto il punto è capire quanto e come il Governo riuscirà a proteggere il settore dai nuovi rincari.

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