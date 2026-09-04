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Cosa cambia per autotrasporto, automobilisti e famiglie da settembre

Salvini ha annunciato una proroga dello sconto sul gasolio fino al 10 settembre. Lo ha detto il 3 settembre, ospite di “Dritto e Rovescio” su Rete 4.

La nuova scadenza allungherebbe di cinque giorni l’agevolazione, inizialmente prevista fino al 5 settembre.

Il tema riguarda soprattutto chi usa il gasolio per lavorare. Nell’autotrasporto il carburante pesa molto sui costi di esercizio. Per questo anche una proroga di pochi giorni può avere un effetto concreto.

Ma la questione interessa anche gli automobilisti. In particolare chi utilizza ogni giorno un’auto diesel per andare al lavoro o per gli spostamenti familiari.

Gasolio, lo sconto dovrebbe restare fino al 10 settembre

Il taglio vale circa 17 centesimi al litro. Sul singolo rifornimento il risparmio può sembrare limitato. Cambia però quando i pieni sono frequenti o i consumi elevati.

Per un autotrasportatore il peso del carburante è continuo. Più chilometri significa più gasolio e quindi una maggiore esposizione alle variazioni del prezzo alla pompa.

Per chi guida un’auto diesel l’impatto è più contenuto, ma resta significativo. Soprattutto quando il pieno è una spesa ricorrente nel bilancio familiare.

Dal trasporto merci alle auto, il caro gasolio pesa sui costi

Il prezzo del gasolio non riguarda soltanto il momento del rifornimento. Nell’autotrasporto incide sui costi delle consegne e della movimentazione delle merci.

Se il carburante aumenta, cresce anche la pressione sui costi della logistica. E una parte di questi rincari può riflettersi lungo la filiera.

Per gli automobilisti l’effetto è invece immediato. Un prezzo più alto significa spendere di più ogni volta che si fa rifornimento.

Per questo la proroga annunciata da Salvini viene seguita con attenzione da imprese, autotrasportatori e famiglie.

Cosa può succedere dopo il 10 settembre

La proroga annunciata da Salvini resta una misura di breve periodo. Il Governo sta valutando interventi più mirati per la fase successiva, destinati alle categorie maggiormente esposte ai rincari e alle fasce di reddito più basse.

Per l’autotrasporto sarà importante capire se arriveranno strumenti specifici. Per gli automobilisti, invece, il nodo sarà verificare se resteranno forme di sostegno al costo del carburante.

Gasolio, atteso il provvedimento ufficiale

La nuova scadenza dovrà essere formalizzata con il relativo provvedimento. Solo allora saranno definite con certezza durata e modalità della proroga.

Il 10 settembre diventa così una data chiave per imprese, trasportatori e automobilisti, in attesa delle prossime decisioni sul caro gasolio.

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