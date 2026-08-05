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Prorogato il taglio delle accise sul gasolio. La misura, approvata dal CdM il 4 agosto 2026, resterà in vigore dal 7 al 24 agosto.

Lo sconto sul gasolio è di circa 17 centesimi al litro.

Gasolio, quanto dura lo sconto

La proroga permetterà agli automobilisti di beneficiare del prezzo ridotto del gasolio durante il periodo dell’esodo estivo e delle partenze per Ferragosto.

Il precedente taglio era entrato in vigore il 28 luglio e sarebbe terminato il 6 agosto. Con il nuovo DL, l’agevolazione continua fino al 24 agosto 2026.

Dal 25 agosto dovrebbe tornare operativo il meccanismo delle accise mobili, attraverso il quale l’eventuale maggiore gettito IVA generato dall’aumento dei prezzi può essere utilizzato per finanziare nuove riduzioni delle accise.

Taglio del gasolio: quanto si risparmia

La riduzione complessiva è pari a circa 17,1 centesimi per ogni litro di gasolio acquistato.

Per un pieno da 50 litri, il risparmio può arrivare a circa 8,50 euro. Su un rifornimento da 60 litri, invece, il beneficio può superare i 10 euro.

Il risparmio effettivo dipenderà comunque dai prezzi applicati dalle singole stazioni di servizio e dall’andamento delle quotazioni petrolifere internazionali.

Benzina esclusa dal provvedimento

Il nuovo intervento riguarda esclusivamente il gasolio. La benzina non rientra nella proroga.

La scelta del Governo punta soprattutto a sostenere il settore dell’autotrasporto.

Agevolazioni anche per biodiesel e gasoli paraffinici

La stessa riduzione fiscale prevista per il gasolio sarà applicata anche ai gasoli paraffinici ottenuti attraverso processi di sintesi o idrotrattamento e al biodiesel immesso in consumo come carburante.

Il provvedimento proroga inoltre per il mese di agosto il credito d’imposta destinato alle imprese di autotrasporto.

Perché il gasolio costa ancora tanto

Il prezzo del gasolio resta alto per le tensioni internazionali.

Il Governo ha quindi prorogato lo sconto per ridurre l’impatto dei rincari su famiglie e imprese. Dopo il 24 agosto saranno valutati eventuali nuovi interventi.

Gasolio: cosa succede dopo il 24 agosto

Salvo nuove proroghe, lo sconto straordinario sul gasolio terminerà alla fine del 24 agosto. Dal giorno successivo il prezzo potrebbe quindi aumentare di circa 17 centesimi al litro.

L’effettivo andamento dei prezzi dipenderà però anche dalle quotazioni del petrolio, dal valore dell’euro e dalle decisioni che il Governo adotterà nelle prossime settimane.

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