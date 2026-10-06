CAMION

Da oggi, 6 ottobre, il gasolio costa di più per effetto della fine dello sconto fiscale deciso dal governo. Alla mezzanotte è scaduta la riduzione delle accise e, in assenza del decreto sulle accise mobili, il rincaro può arrivare a circa 6,1 centesimi al litro sul prezzo finale.

Gasolio, accise più alte dal 6 ottobre

Con la fine dell’agevolazione, l’accisa sul gasolio torna al livello ordinario. L’aumento fiscale è pari a circa 5 centesimi al litro. Con l’Iva al 22%, l’effetto complessivo può salire fino a circa 6,1 centesimi.

Per un’auto con un pieno da 50 litri significa una spesa maggiore di circa tre euro. Per camion e veicoli commerciali, dove i volumi di carburante sono molto più elevati, l’impatto può essere più pesante sui costi di esercizio.

L’aumento non si traduce necessariamente nello stesso prezzo in tutti gli impianti. Le compagnie possono intervenire sui listini e incidono anche le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati.

Eni, che dal 28 settembre aveva fissato un tetto di 2,19 euro al litro sul gasolio, ha adeguato il prezzo a 2,25 euro dopo la fine dello sconto fiscale. Il limite sulla benzina resta invece a 1,99 euro.

Autotrasporto, previsti interventi specifici

Il governo aveva già annunciato l’intenzione di abbandonare gli sconti generalizzati sui carburanti e di concentrare le risorse sulle categorie considerate più esposte. Tra queste rientrano anche gli autotrasportatori.

Per il trasporto merci il costo del gasolio resta una voce decisiva. Un aumento di pochi centesimi al litro, moltiplicato per i consumi di una flotta, può incidere in modo rilevante sui costi aziendali.

Accise mobili, il decreto non c’è

Il meccanismo delle accise mobili potrebbe utilizzare parte dell’extragettito Iva derivante dall’aumento dei prezzi energetici per ridurre temporaneamente le accise.

Per applicarlo serve però un decreto interministeriale Mase-Mef. Al 6 ottobre il provvedimento non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Cosa succede adesso

L’8 ottobre è previsto un incontro tra il governo e le aziende della raffinazione. Sul tavolo ci saranno la situazione dei prezzi e le possibili misure per aumentare la produzione e contenere i rincari.

Per automobilisti e imprese di autotrasporto, intanto, il gasolio torna a essere acquistato senza lo sconto fiscale applicato nelle scorse settimane, su strada e lungo le autostrade.