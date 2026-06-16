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Restano i dubbi sugli incentivi e il rischio di nuovi aumenti

Il prezzo del gasolio nell’UE scende. Un segno positivo per le imprese dell’autotrasporto. Ma il quadro resta incerto. Secondo i dati IRU, il prezzo medio nell’UE è diminuito dell’1,9% rispetto alla settimana precedente. La media europea si attesta ora a 1,863 euro al litro.

Si tratta del secondo ribasso consecutivo. Una frenata che arriva dopo mesi di forti tensioni sui costi energetici.

Gasolio ancora sopra i livelli di febbraio

Nonostante il calo, il gasolio continua a mantenersi su livelli elevati. La media europea resta infatti circa il 14% superiore rispetto ai valori registrati a fine febbraio.

Le differenze tra i vari Paesi sono ancora marcate. Danimarca e Paesi Bassi registrano i prezzi più alti. Malta resta invece il mercato più conveniente.

Per le aziende che operano nei trasporti internazionali, il costo del gasolio continua a influenzare la pianificazione dei rifornimenti e la gestione dei viaggi.

Brent in flessione, ma la volatilità resta elevata

Il mercato del petrolio è in rallentamento. Nelle ultime settimane il Brent ha registrato una lieve flessione. Le oscillazioni restano però significative. Un elemento che continua ad alimentare l’incertezza sul futuro andamento del gasolio.

Incentivi sotto osservazione

L’attenzione degli operatori è ora concentrata sugli incentivi introdotti dai governi europei per contrastare il caro carburanti.

Negli ultimi mesi diversi Paesi hanno applicato riduzioni delle accise e altre misure fiscali. Alcuni interventi sono già terminati. Altri potrebbero scadere nelle prossime settimane.

La fine degli incentivi peserà sul prezzo del gasolio. Secondo le stime, gli aumenti potrebbero arrivare fino a 10 centesimi al litro in Italia. Possono superare i 15-20 centesimi in altri mercati europei.

Impatto del gasolio sull’autotrasporto

Il gasolio rappresenta una delle principali voci di costo per le imprese di trasporto. Molte aziende non riescono a trasferire immediatamente gli aumenti del carburante ai clienti. Questo accade soprattutto nei contratti a lungo termine, dove gli adeguamenti tariffari seguono tempi più lunghi.

Di conseguenza, una parte degli incrementi del gasolio continua a gravare direttamente sui margini aziendali. Per molte aziende il costo resta uno dei principali elementi di criticità.

Prospettive

Il recente calo del gasolio rappresenta una notizia positiva per l’autotrasporto. Ma è presto per parlare di una vera inversione di tendenza.

I prezzi restano elevati. Le decisioni sui sostegni fiscali saranno decisive nelle prossime settimane. Per l’autotrasporto, il rischio di nuovi aumenti resta concreto.

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