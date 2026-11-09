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Il prezzo del gasolio resta elevato. Lo sconto sulle accise del gasolio era scaduto l’8 novembre, ma è già tornato. Dal 10 al 23 novembre 2026 il diesel beneficia nuovamente di una riduzione di 4,88 centesimi al litro, IVA compresa.

Una breve interruzione di due giorni che ha riportato l’attenzione sul costo dei carburanti, soprattutto per le imprese che lavorano nel settore dell’autotrasporto. Il nuovo intervento offre un sollievo temporaneo, ma non elimina l’incertezza sui prezzi.

Secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, lunedì 9 novembre 2026, durante la sospensione dello sconto, il prezzo medio del gasolio self-service sulla rete stradale nazionale ha raggiunto i 2,232 euro al litro, contro i 2,223 euro del giorno precedente. In autostrada la media è salita a 2,287 euro.

Per un’azienda di autotrasporto, ogni variazione del prezzo alla pompa incide su centinaia o migliaia di litri di carburante, con conseguenze sui costi operativi e sui margini delle imprese.

E mentre l’andamento dei prezzi resta legato al mercato energetico e alle decisioni fiscali, cresce l’interesse verso soluzioni capaci di ridurre una voce di spesa sulla quale è possibile intervenire: il consumo effettivo di carburante.

Prezzo gasolio e costi di trasporto: quanto pesa il rincaro sulle flotte

Il ripristino dello sconto sulle accise dal 10 al 23 novembre 2026 riporta temporaneamente l’aliquota sul diesel da 672,90 a 632,90 euro per mille litri. Considerando anche l’IVA, il beneficio fiscale equivale a 4,88 centesimi per ogni litro acquistato.

Su un rifornimento di 100 litri significa 4,88 euro di risparmio fiscale teorico, a parità delle altre componenti del prezzo. Una cifra apparentemente contenuta che, moltiplicata per i consumi di un’intera flotta, può incidere sulla spesa mensile.

L’effetto fiscale, tuttavia, non si trasferisce necessariamente in modo immediato e integrale sui listini dei distributori, che risentono anche delle quotazioni petrolifere e delle politiche commerciali delle compagnie.

Per le aziende il problema resta: come contenere i costi senza compromettere le attività di trasporto.

Una possibilità è ridurre il carburante utilizzato per percorrere gli stessi tragitti. Non attraverso una semplice diminuzione della velocità, ma migliorando la gestione della guida in base alle caratteristiche del mezzo e del percorso.

Come ridurre i consumi di gasolio di oltre il 15% con enaide®

È proprio su questo aspetto che lavora MinervaS, azienda tecnologica italiana nata come spin-off dell’Università di Salerno, che ha sviluppato enaide®, un sistema intelligente progettato per ottimizzare i consumi dei veicoli commerciali e industriali.

La tecnologia funziona come un co-pilota digitale. Usa algoritmi avanzati e intelligenza artificiale. Analizza le caratteristiche del veicolo e le condizioni del viaggio, suggerendo al conducente velocità e accelerazioni più efficienti.

enaide® accompagna il conducente durante il viaggio, suggerendo come regolare velocità e accelerazione per contenere il consumo di gasolio. I suggerimenti tengono conto del percorso, delle condizioni del traffico, del meteo e del carico trasportato.

Il vantaggio è poter migliorare l’efficienza dei mezzi già in circolazione. Senza dover necessariamente sostituire i veicoli o modificare l’organizzazione dei trasporti.

Secondo i risultati delle sperimentazioni condotte da MinervaS su flotte commerciali e industriali, l’utilizzo di enaide® ha permesso di ottenere risparmi medi di carburante superiori al 15% a livello di flotta, con punte fino al 30% sui singoli veicoli.

Il beneficio effettivo varia in funzione delle caratteristiche del mezzo, delle condizioni operative e dello stile di guida.

Quanto si può risparmiare sul gasolio. Un esempio concreto

Per capire cosa significhi una riduzione dei consumi del 15%, si può partire dal prezzo medio nazionale del gasolio rilevato il 9 novembre, pari a 2,232 euro al litro.

Un veicolo che normalmente consuma 100 litri di carburante affronta una spesa di 223,20 euro. Riducendo il consumo del 15%, per lo stesso tragitto ne utilizzerebbe 85, con una spesa di 189,72 euro.

Il risparmio sarebbe di 33,48 euro ogni 100 litri di consumo iniziale.

Un importo quasi sette volte superiore ai 4,88 euro di aggravio fiscale teorico legato alla fine dello sconto sulle accise, calcolato sul medesimo quantitativo.

Naturalmente si tratta di una simulazione basata su un risparmio ipotetico del 15%, non di un risultato garantito per ogni viaggio. Il confronto aiuta però a comprendere quanto l’efficienza energetica possa incidere sui bilanci delle aziende, anche in presenza di prezzi elevati alla pompa.

Non solo meno carburante: il controllo dei consumi diventa uno strumento di gestione

Per chi gestisce una flotta, conoscere il consumo totale di carburante non basta. È altrettanto importante capire perché alcuni veicoli consumano più di altri e dove si concentrano gli sprechi.

La piattaforma enaide® affianca ai suggerimenti di guida anche strumenti di pianificazione e analisi. Prima della partenza permette di stimare consumi ed emissioni; durante il tragitto assiste il conducente; al termine fornisce informazioni utili a valutare le prestazioni.

I responsabili delle flotte possono così confrontare i risultati dei mezzi, individuare margini di miglioramento e monitorare nel tempo l’efficacia delle strategie adottate.

La riduzione del carburante utilizzato comporta inoltre un beneficio ambientale: consumare meno gasolio significa produrre meno emissioni di CO₂ a parità di attività di trasporto.

Il prezzo del gasolio resta incerto, l’efficienza può essere misurata

Non è possibile prevedere quando il prezzo del gasolio calerà. Le oscillazioni del mercato petrolifero, l’andamento della domanda e le scelte fiscali continueranno a influenzare il costo dei rifornimenti.

Per le imprese che operano nel trasporto merci, affidare la propria competitività esclusivamente all’andamento dei carburanti significa però lasciare una parte importante dei costi fuori dal proprio controllo.

Intervenire sui consumi offre una strada diversa, soprattutto quando è possibile farlo utilizzando i mezzi già presenti in azienda.

È su questa prospettiva che MinervaS ha costruito enaide®: rendere la guida più efficiente attraverso la tecnologia e trasformare il risparmio energetico in un vantaggio economico misurabile.