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Il petrolio scende, ma il gasolio resta caro. Per l’autotrasporto europeo è una contraddizione solo apparente, ma molto concreta nei bilanci delle aziende.

Secondo l’ultimo aggiornamento IRU del 3 luglio 2026, il Brent è tornato a 72,49 dollari al barile, sotto il livello di riferimento del 27 febbraio. Alla pompa, però, il sollievo non è ancora arrivato: la media ponderata del gasolio nell’Unione europea è salita a 1,766 euro al litro, mentre negli Stati Uniti resta a 1,282 dollari al litro.

Perché il gasolio resta caro anche se il petrolio scende?

Per chi lavora nel trasporto merci su strada, il prezzo del gasolio non è un indicatore astratto. È una voce che incide ogni giorno su margini, tratte, contratti e capacità di restare competitivi.

Il gasolio non segue automaticamente l’andamento del greggio. Tra il prezzo del petrolio e quello alla pompa entrano in gioco raffinazione, scorte, fiscalità nazionale, cambio valutario e tempi di trasmissione lungo la filiera. Il risultato è che il Brent può scendere, mentre il pieno dei mezzi continua a pesare.

In Europa, il quadro è reso ancora più complesso dalla fine di alcune misure di sostegno. Germania e Spagna hanno lasciato scadere a fine giugno agevolazioni importanti sui carburanti, mentre in Italia la riduzione delle accise era già terminata il 6 giugno. Per molte aziende, quindi, il costo reale del gasolio resta alto proprio mentre il mercato del greggio sembra dare segnali di distensione.

Autotrasporto: aspettare il calo del prezzo non basta

La conseguenza è semplice: aspettare prezzi migliori non può essere l’unica strategia. Le imprese dell’autotrasporto devono continuare a pianificare i rifornimenti, monitorare i mercati più convenienti e aggiornare con attenzione le clausole carburante. Ma oggi serve anche un passo in più.

Se il prezzo del gasolio non è controllabile, i consumi lo sono. Ed è qui che l’efficienza diventa una leva decisiva.

Ridurre anche solo una parte degli sprechi significa proteggere i margini, migliorare la sostenibilità delle operazioni e rendere più solida la gestione dei costi. Non si tratta più soltanto di pagare meno il carburante, ma di usarlo meglio.

MinervaS enaide®: meno gasolio, più margine

In questo scenario si inserisce MinervaS, con enaide®, il co-pilota AI pensato per il trasporto merci su strada. La soluzione supporta conducenti e fleet manager con indicazioni utili per migliorare lo stile di guida, ottimizzare le percorrenze e ridurre i consumi.

enaide® analizza variabili come percorso, traffico, pendenze, carico, limiti di velocità e condizioni operative, trasformando i dati in suggerimenti pratici. L’obiettivo è diretto: consumare meno gasolio, ridurre i costi e abbattere le emissioni senza stravolgere l’operatività quotidiana.

Gasolio e competitività: la sfida si gioca sui consumi

Il report IRU mostra che il sollievo sul petrolio non arriva automaticamente alla pompa. Per l’autotrasporto, quindi, la domanda non è solo quanto costerà il gasolio domani, ma quanto se ne può risparmiare oggi.

Con MinervaS enaide®, l’efficienza diventa una risposta concreta al caro carburante: meno sprechi, più controllo e più valore per ogni chilometro percorso.

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