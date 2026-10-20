Gasolio autotrasporto, pagamento credito d’imposta dal 21 ottobre
Rimborsi entro il 15 novembre e nuovi fondi MIT
Al via il pagamento del credito d’imposta sul gasolio per le imprese di autotrasporto. Dal 21 ottobre saranno liquidate circa 2.000 aziende al giorno. L’obiettivo è di completare i rimborsi entro il 15 novembre.
Allo studio anche ulteriori stanziamenti tra 50 e 60 milioni di euro per compensare i rincari del gasolio di settembre e ottobre.
Prende il via mercoledì 21 ottobre 2026 il pagamento del credito d’imposta sul gasolio destinato alle imprese di autotrasporto. Il MIT ha annunciato l’avvio delle liquidazioni relative ai maggiori costi del carburante sostenuti tra marzo e agosto 2026.
Per settembre e ottobre dovrebbero arrivare altri 50-60 milioni di euro. Il Governo lavora anche a una norma per rendere automatico l’adeguamento delle tariffe al prezzo del gasolio.
Credito d’imposta gasolio, pagamenti a 2.000 imprese al giorno
Il provvedimento riguarda il credito d’imposta pari al 70% del maggior costo del carburante sostenuto dal 1° marzo al 31 agosto 2026.
I pagamenti inizieranno il 21 ottobre. Procederanno al ritmo di circa 2.000 imprese al giorno.
L’obiettivo del Governo è completare tutte le liquidazioni entro il 15 novembre. Anticipando di circa un mese i tempi inizialmente previsti.
Per le aziende di autotrasporto, che negli ultimi mesi hanno dovuto affrontare l’aumento delle spese per il carburante, l’avvio dei pagamenti rappresenta un intervento atteso soprattutto sul fronte della liquidità.
Il calendario annunciato riguarda l’intera platea delle imprese beneficiarie. Non è stata invece indicata una data precisa per il pagamento a ciascuna azienda, che dipenderà dall’avanzamento delle liquidazioni.
Caro gasolio, nuovi rimborsi anche per settembre e ottobre
Il sostegno alle imprese di autotrasporto dovrebbe proseguire anche oltre il mese di agosto.
Una volta completata la prima fase dei pagamenti, il Governo intende intervenire sui maggiori costi del gasolio sostenuti dalle aziende nei mesi di settembre e ottobre 2026.
Per questo nuovo periodo si prevede uno stanziamento aggiuntivo compreso tra 50 e 60 milioni di euro, risorse che dovranno consentire di proseguire le misure di compensazione dei rincari.
L’intervento non è ancora definitivo, ma rappresenta uno dei principali impegni emersi dal confronto con le associazioni di categoria.
La questione resta particolarmente importante per le imprese che operano nel trasporto merci su strada, dove il carburante costituisce una delle voci di spesa più rilevanti e incide direttamente sui margini delle attività.
Prezzo del gasolio e tariffe di trasporto, verso l’adeguamento automatico
Un’altra novità riguarda la possibile introduzione di una norma per rendere automatico l’adeguamento dei corrispettivi di trasporto alle variazioni del prezzo del gasolio.
Le associazioni chiedono da tempo un sistema che permetta di aggiornare le tariffe in funzione dell’andamento del carburante, evitando che gli aumenti ricadano interamente sulle imprese di autotrasporto.
Il Governo sta valutando un intervento normativo, probabilmente da inserire nel prossimo Decreto Infrastrutture, prendendo come riferimento il modello già adottato in Spagna.
L’obiettivo è introdurre un meccanismo che renda più diretto l’adeguamento dei costi nei rapporti tra trasportatori e committenti.
Durante la riunione è stata affrontata anche la questione del gasolio acquistato sul mercato extra-rete, utilizzato da molte aziende del settore.
Le associazioni hanno chiesto al Governo di intervenire nei confronti delle compagnie petrolifere affinché anche i prezzi praticati attraverso questo canale tengano conto dei limiti introdotti da alcuni operatori presso i distributori stradali.
Sea Modal Shift, pagamenti previsti a novembre
Novità anche per il Sea Modal Shift, l’incentivo destinato al trasporto intermodale strada-mare che ha sostituito il precedente Marebonus.
Le liquidazioni delle annualità pregresse sono previste entro la prima metà di novembre, anche se alcune aziende devono ancora completare la rendicontazione della documentazione richiesta.
Il viceministro Edoardo Rixi ha spiegato che l’intenzione è consentire anche alle imprese in ritardo di presentare i rendiconti, evitando di escluderle dai benefici.
Per l’anno in corso, inoltre, dovrebbero essere destinati circa 50 milioni di euro al sostegno dell’intermodalità strada-mare.
Autotrasporto, nuovo incontro con il Governo il 27 ottobre
Il confronto tra Ministero e associazioni di categoria proseguirà il 27 ottobre. E’ previsto un nuovo incontro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel frattempo, l’attenzione delle imprese sarà rivolta soprattutto all’effettivo avvio dei pagamenti del credito d’imposta sul gasolio.
La prima scadenza da segnare è il 15 novembre 2026, data entro la quale il Governo punta a completare le liquidazioni relative al periodo marzo-agosto.
Restano invece da definire i dettagli dei nuovi stanziamenti per settembre e ottobre e i tempi dell’eventuale intervento normativo sull’adeguamento automatico delle tariffe di trasporto.
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